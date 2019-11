Zápasy s nejbližšími konkurenty dopadly tristní bilancí. Ve čtyřech utkáních po reprezentační přestávce brali hokejisté Dynama jen dva body. Pardubice prohrály i ve 21. kole hokejové extraligy, když v hale kladenských Rytířů prohrály 2:3. Rozhodlo se v poslední třetině, kdy domácí tým dokonal obrat.

V sestavě Pardubic už chyběl slovenský útočník Marek Hovorka, se kterým Dynamo po pátečním utkání ukončilo spolupráci. „Jeho další angažmá budeme řešit,“ řekl sportovní manažer Jaromír Kverka.

Proč se Pardubice zbavily pětatřicetiletého forvarda, jenž v baráži vstřelil sedm gólů? „Špatný vliv na mužstvo a incident při posledním zápase. Navíc ani výkony neodpovídaly jeho postavení v týmu,“ uvedl po utkání na Kladně pardubický trenér Radek Bělohlav. Hovorka v šestnácti zápasech této sezony vstřelil tři góly a na další tři přihrál.

Oba góly Dynama v utkání zařídila první útočná formace. Ve 14. minutě ještě brankář Godla zasáhl proti Mandátovi, ale Radoslav Tybor už dokázal puk dorazit.

Ještě lépe na tom Dynamo bylo ve 26. minutě, když brejk hostů zakončil po přihrávce Tybora Robert Kousal. Jenže Rytíři zásluhou Vítězslava Bílka snížili a ožili. Brankář Ondřej Kacetl připisoval další zákroky, i tak ve třetí třetině duel domácí hokejisté otočili.

Středočeši nejprve zásluhou Jakuba Strnada využili přesilovku a ve 48. minutě šli do vedení po přesné trefě Brady Austina.

Pardubičtí stejně jako před týdnem přišli o dvougólové vedení. „Hráči už to asi mají v hlavách, bojí se o výsledek, bojí se vyhrát. Nedotáhneme to, ale v tomto zápase bychom měli minimálně bodovat. Spíš bychom měli brát tři body. Je to náš problém a bohužel se to opakuje,“ komentoval trenér Bělohlav ztracený zápas. V úterý se Dynamo představí v Liberci.

Kladno - Pardubice 3:2

Fakta - branky a nahrávky: 28. Bílek (Réway, Barinka), 45. Strnad (Réway, Nash), 48. Austin (Nash) – 14. Tybor (Mandát, Kousal), 26. Kousal (Tybor). Rozhodčí: Hodek, Bejček – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4892. Třetiny: 0:1, 1:1, 2:0.

HC Rytíři Kladno: Godla – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka, Zelingr – Jágr, Melka, Zikmund – Bílek, Stach, Réway – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Hajný.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Voráček, Kolář, Zdráhal, Mikuš – Tybor, Kousal, Mandát – Kindl, Knotek, Látal – Machala, Harju, Kusý – Matýs, Pochobradský, Blümel – Beran.