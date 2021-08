Východočeši nastoupili v brance s Dominikem Frodlem a ve stejném složení útočných formací jako v předchozím duelu s Libercem. Když v polovině utkání skóroval za švýcarský tým Cunti, prohrávalo Dynamo o dvě branky.

„Soupeř měl podstatně lepší pohyb, my jsme první třetinu vůbec nebruslili. Nevím, jestli to bylo včerejší cestou autobusem, asi to nějaký vliv mohlo mít. Postupně se to ve druhé třetině zlepšilo, ale náš výkon stále nebyl optimální,“ uvedl pardubický trenér Richard Král.

Ve druhé třetině Pardubičtí nevyužili dvojnásobnou přesilovku, až potom snížil z trestného střílení Anthony Camara. Pardubickému týmu vyšel i nástup do poslední třetiny, když v početní výhodě skóroval Patrik Poulíček.

Dynamo stupňovalo tlak, Říčka trefil tyčku a v 58. minutě vstřelil vítěznou branku Matěj Blümel. Do prázdné branky se pak ještě trefil kanadský obránce Dennis Robertson.

„Takový výkon, se kterým bychom mohli být spokojení, začal asi od 35. minuty. Je velice pozitivní, že jsme otočili z 0:2 na 4:2. Musíme zapracovat na přesilovkách,“ prohlásil Král.

Pardubice zahájily turnaj vítězně. Další zápas je na programu v pátek od 16.30 hodin, kdy Dynamo nastoupí proti německému Krefeldu.

EHC Biel - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Künzle (Rathgeb, Cunti), 31. Cunti (Kohler, Hofer) – 39. Camara (trestné střílení), 42. Poulíček (Nakládal, Blümel), 58. Blümel (Paulovič), 60. Robertson. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1.

Pardubice: Frodl – Košťálek, Mikuš, Nakládal, Robertson, Vála, Kolář, Nedbal – Cienciala, Roman, Říčka – Camara, Poulíček, Hecl – Blümel, Musil, Rohlík – Koffer, Anděl, Paulovič.