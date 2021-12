Na pardubickém ledě si to rozdaly dva celky, které v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže baví diváky atraktivním hokejem se spoustou vstřelených branek. V deseti předchozích vzájemných soubojích se vždycky radoval domácí celek a nejinak tomu bylo v úterním měření sil. Nic na tom nemění fakt, že poprvé od loňského září se soupeři v normální hrací době rozešli smírně. V samostatných nájezdech totiž bylo Dynamo šikovnější a do tabulůky tak získalo cenný druhý bod.

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:3sn

Před (povolenou) tisícovkou diváků se v úvodní třetině čekalo na první gól do závěrečné minuty. V té dostali hosté výhodu dvouminutové přesilovky pěti proti třem a po sedmnácti vteřinách ji dokázal využít Schleiss.

Pardubice v úterý hostily PlzeňZdroj: Deník/Luboš JeníčekVýchodočeši tak museli rázem dotahovat a v úvodu prostřední části k tomu dostali výhodu hned tří přesilovek v řadě. Využít však Králova družina nedokázala ani jednu, naopak to byl plzeňský Bulíř, kdo z brejkové situace navýšil náskok svého týmu na 0:2.

Ještě ve zbytku druhé třetiny vrátil Dynamo do hry dorážející Poulíček a výrazná střelecká převaha v závěrečné periodě nabídla zasloužené vyrovnání z hole v posledních kolech výrazně produktivního Camary.

To pravé vyvrcholení ale mělo teprve přijít. V 55. minutě zmrazil pardubické publikum dobře ukrytou ranou Kaňák, při power-play si Dynamo vynutilo místy drtivý tlak, který zužitkoval v čase 59:17 zachránce Nakládal.

Prodloužení rozhodnutí nepřineslo a v samostatných nájezdech byly úspěšnější Pardubice, za něž se prosadili Hecl, Poulíček a Ciencala.

Fakta - branky a nahrávky: 36. Poulíček (Blümel), 53. Camara (Musil), 60. Nakládal (Blümel, Paulovič), rozh. nájezd Poulíček – 20. Schleiss (Bulíř, Čerešňák), 32. Bulíř (Schleiss, Budík), 55. Kaňák (Dufek). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Gerát, Axman. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000. Třetiny: 0:1, 1:1, 2:1 - 0:0.

HC Dynamo Pardubice: Frodl (Klouček) – Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář – Paulovič, Poulíček, Blümel – Camara, A. Musil, R. Kousal – Hecl, Cienciala, Říčka – O. Rohlík, Anděl, Pochobradský – Kusý.

HC Škoda Plzeň: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Čerešňák, Graňák, L. Kaňák, Jiříček, Kvasnička, Kremláček, Budík – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – F. Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, M. Lang – F. Přikryl, Adamec, Malát.

Ohlasy trenérů

Richard Král (HC Dynamo Pardubice): Řekl bych, že první třetina byla vyrovnaná. Byl tam zlomový faktor, že jsme nedali vyloženou šanci na 1:0, pak jsme měli oslabení ve třech a tam šla Plzeň do vedení, což jí samozřejmě hrálo do karet. Hráli velice dobře dozadu. Od druhé třetiny jsme se tlačili, vytvořili jsme si šance a přesilovky, které nám teda dneska bohužel vůbec nešly. Plzeň nás nepouštěla do nějakých kombinací, chtělo se asi více pouštět do střel. Ve druhé a třetí třetině jsme měli šancí dost, bohužel jsme nebyli schopni dát gól, dali jsme i břevno a potom jsme hned dostali na 3:2, což s námi mělo zamávat, ale tým jel dál a musím klukům poděkovat, protože to, co předvedli a odvedli ve třetí třetině, jak dřeli, tak jsme si určitě minimálně bod zasloužili. V prodloužení měla Plzeň šance, my jsme myslím nastřelili břevno, takže to bylo asi vyrovnané a rozhodly penalty, ve kterých jsme byli o kousek lepší.“

Miloš Říha (HC Škoda Plzeň): „Já si myslím, že jsme tady odehráli dneska velmi dobré utkání. Třikrát jsme vedli, což nám samozřejmě pomohlo. Škoda, že když jsme se dostali na 2:0, tak jsme měli ze hry více, měli jsme tam šance. Místo toho jsme dostali poměrně laciný gól. U gólu na 2:2 byla individuální chyba, což nás trochu poslalo dolů, nicméně si myslím, že jsme třetí třetinu bránili výborně. Myslí, si, že domácí neměli šance, pak jsme si vedení na 3:2 vrátili rychle zpátky. Potom jsme dostali pod tlak, soupeř nás zatlačil, měli jsme tam takové střídání, kdy jsme nebyli schopni vyhodit puk, i když jsme ho měli třikrát na hokejce a pod tlak jsme se dostali sami… Pak už to bylo vabank, byla tam diskutabilní sitauce u vyrovnání na 3:3. Je to škoda, že jsme vedení neudrželi. Hráli jsme hodně obětavě a kluci šli vítězství dneska naproti. V prodloužení jsme měli tři gólovky hned na začátku. Vzhledem k průběhu utkání asi zasloužená remíza a nájezdy bohužel nevyšly.“