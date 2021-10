Pardubičtí hokejisté ve středu uzavřou sérii domácích zápasů. Od 18 hodin hostí v dohrávce Vítkovice.

Hokejový útočník Pardubic Ondřej Roman | Foto: Ladislav Adámek/HC Dynamo

Až o měsíc později. Z prvního kola proti Plzni stihl pardubický útočník Ondřej Roman jen zlomek utkání, po nešťastné srážce se spoluhráčem ho čekala delší pauza. „Těšil jsem se hodně na start sezony, který jsem si bohužel o měsíc posunul. Asi náhoda, tak to občas bývá. O to víc jsem teď natěšený, abych hrál,“ řekl Roman, jenž se vrátil do pardubické sestavy v posledním utkání s Olomoucí.