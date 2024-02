Krize. Každý tým v jakémkoliv sportu si takovou menší krizi musí prožít. Takové dny zažívají teď hokejisté Dynama. Po prohře se Spartou totiž přišel další nezdar v podobě nula bodů z Hané. Tenn pramení z velké absence hráčů. Pardubice se musí v současnosti obejít bez Lukáše Sedláka, Martina Kauta či Tomáše Zohorny.

Dominik Pavlát si musel pro zápas v Olomouci ještě obléct plzeňskou přilbu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Odpočinek si vysloužil po domácí prohře se Spartou Roman Will, který tak mezi tři tyče proti Moře pustil novou posilu Dominika Pavláta.

„Chytalo se mi skvěle. Za takovým týmem je to výborné. Bohužel to ale nevyšlo vítězně. Teď nás čeká reprezentační pauza, při které si odpočineme, dobře potrénujeme a připravíme se na finální část sezony,“ hodnotí svoji premiéru.

Dynamo oproti jiný zápasům zažilo naprosto tragický vstup do zápasu, kdy už po minutě prohrávalo.„Nebylo to nic jednoduchého se uklidnit, ale těch branek ještě padne dost takových. Říkal jsem si, že to je vlastně jedno kdy soupeř dá gól. Hned jsem si vyčistil hlavu a snažil jsem se pomoct týmu,“ vrací se Pavlát k úvodní části zápasu na Hané.

Hořká premiéra pro Pavláta. I přes jeho povedený výkon Dynamo na Hané padlo

Talentovaný gólman ale potěšil nejen své trenéry, ale také fanoušky. Především zaujal vychytaným brejkem dva na jednoho ve druhé třetině, čímž držel stále naděje Pardubic na zisk bodů.

„Věřil jsem, že by to mohlo pomoct. Tady v Olomouci je ale těžký dotahovat dvoubrankové manko. Sice jsme zabrali, ale bohužel jsme dali jen jeden gól. Musím ale říct, že kluci makali na sto procent,“ chválí.

První zápas znamená většinou nervozitu. Té se nevyhnul ani pardubický strážce svatyně: „Trochu jsem byl víc nervozní, ale bral jsem to jako každý zápas, na který jsem se snažil jako vždy připravit.“

Zdroj: Youtube