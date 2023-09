Takhle se bojuje o místo! Martin Bučko rozhodně na začátku sezony nemohl čekat, že by patřil mezi stabilní členy základní sestavy pardubické obrany. Osud to tak zřejmě chtěl a vinou několika zranění se slovenský talent zabydlel vedle Tomáše Dvořáka ve druhé obranné dvojici a zatím válí! V domácím zápase proti Olomouci se podepsal dvěma asistencemi pod vítězství 3:1 svého celku. Václav Varaďa má tak o jednu příjemnou starost při skládání sestavy víc…

Roman Will se zapotil především v závěru utkání, kdy musel odolávat olomouckému tlaku. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Pardubice v úvodním dějství vlétly na soupeře svým pověstným tempem a brzy šly do vedení. Především může realizační tým těšit fakt, že Dynamo prolomilo jedno trápení, které je v úvodu sezony dost limitovalo…

"Měli jsme dobrý vstup do zápasu, vletěli jsme na Olomouc. Vytvářeli jsme si příležitosti a pomohli si přesilovou hrou, která nás v posledních zápasech trápila, to bylo povzbuzující," těšilo trenéra Václava Varaďu, který byl na svůj tým především hrdý v tom, že zápas odmakal proti nepříjemnému soupeři: "Mrzí nás obdržená branka za stavu 2:0, určitě by se nám hrálo ve druhé třetině lépe, technicky jsme nezvládli buly, to nás dostalo do tlaku. Ale musím říct, že si to tým odmakal, bylo to úporné, defenzivní boj. Olomouc to pro nás udělala těžké, vytvořili si příležitosti hlavně v jejich pásmu. Zlomil to gól na 3:1, také jsme měli spoustu štěstí, kolikrát kotouč poskakoval na hraně brankoviště a ubránili jsme přesilovky soupeře. Jsme rádi za tři body a věřím, že se dobře připravíme na další zápas ve středu ve Vítkovicích.“

Dynamo prolomilo přesilovkové trápení a smlslo si doma na Kohoutech

Kvalitním výkonem se blýskl především Martin Bučko. Slovenský obránce, který se do sestavy dostal i vzhledem ke zranění Jana Košťálka. Třiadvacetiletý defenzivní hráč se však svojí šance chytil a pod vítězství nad Olomoucí se podepsal dvěma asistencemi.

"Byl to těžký zápas s urputným soupeřem. Takové vítězství se doma vždy cenní. Především nám pomohlo, že jsme se soupeři vyrovnali v jejich bojovnosti. Olomouc v závěru na nás zatlačila. Chtěli jsme především hrát jednodušše, abychom vítězství udrželi. To se podařilo, a to i díky výbornému výkonu Willdy," hodnotil zápas slovenský obránce.

Právě Martin Bučko se po zranění svého spoluhráče dostal i do přesilovkové formace, kde mu to náramně sedí, což dokazují dvě asistence.

"Musím se přiznat, že to je těžký úkol. Vlastně poprvé hraji přesilovky v extralize a snažím se, abych to klukům nepokazil a také chci dobře nahradit Honzu Košťálka, dokud je zraněný. Vyhovuje mi, že takovou úlohu mám. Akorát se do toho ještě více musím dostat," dodává.

Hodnocení pro klubový web přidal i dvoubodový Tomáš Hyka.

