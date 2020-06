V půlce června na ledě. A ve velké hale pardubické arény. V porovnání s předchozími roky nezvyklý jev, ale je to tak. Pardubičtí hokejisté už v přípravném období absolvují tréninkové jednotky i na ledové ploše.

„Letní příprava trvá už sedm týdnů, tak jsme rádi, že máme možnost to zase nabourat. Pro kluky to je zpestření,“ říká pardubický trenér Milan Razým.

Zpestření se ovšem nerovná menší zátěž. „Parametry se snažíme ze suché přípravy přenést i na led. Kondice je nemine ani v tomto období,“ dodal kouč.

Od začátku suché fáze přípravy „jedou“ hokejisté bez pauzy. Po období karantény bylo nutné na fyzické připravenosti zapracovat. „Po nástupu do společné přípravy se o spokojenosti s mladými hráči moc mluvit nedalo. Jak jsme byli kritičtí, tak nyní je naopak musíme pochválit. Pochopili, že na sobě pracovat musí,“ prozradil Razým.

Jeho slova potvrdily i pondělní zátěžové testy. „Ukázalo se, že od začátku přípravy se výkonnost opravdu zvedla,“ doplnil trenér.

Útočníci vs. obránci

Na led se zatím nebude chodit každý den. V úterý se na něj dostali útočníci a společně s nimi i brankáři.

„Tento týden se střídají útočníci a obránci. Příští týden to zase bude po pětkách. V pátek si vždy zahrajeme na dvě, aby z toho kluci něco měli,“ uvedl Razým.

V Pardubicích ještě schází většina zahraničních hráčů. Na ledě naopak již trénují Robert Kousal, Radoslav Tybor, Vladimír Svačina a další forvardi pardubického týmu.

Po třech měsících zase na bruslích? „Možná jsem to čekal horší, nicméně se do toho musíme postupně dostat. Nebudeme na ledě každý den, bude to postupným tempem,“ poznamenal Patrik Poulíček, který po minulé sezoně prodloužil v Dynamu kontrakt.

V Pardubicích tak zahájil další přípravu před sezonou. „Většinou jsme na ledě začínali až v červenci,“ porovnával. „Ani si nevybavuji, jestli tady někdy byl takhle brzo led. Současná situace tomu nahrála,“ doplnil Poulíček.

Zraněný Kantor

Bruslení i práce s hokejkou a pukem. Útočníci trénovali pod dohledem tria Milan Razým, Petr Čáslava a Michal Mikeska. Staronový trenér brankářů Roman Višňák pracoval se čtyřmi gólmany.

Navrátilce Milana Kloučka doplnili Oliver Štěpánek, Vojtěch Nečas a Jakub Soukup. Posledně jmenovaný působil ve Vrchlabí, se kterým Pardubice navázaly spolupráci.

Pouze sledovat mohl spoluhráče brankář Pavel Kantor, který se v přípravě zranil. „Dostali jsme zprávu, že chirurgický zákrok proběhl v pořádku. Do suché přípravy se má zapojit ještě v červnu, na led půjde až po 20. červenci. Začátek extraligy by měl stihnout,“ okomentoval situaci pardubický trenér.