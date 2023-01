„Byl jsi pro nás vzorem,“ vzkazoval Robert Kousal.

„Užij si nehokejovou část života a ať si tak skvělý tenista, jak o sobě říkáš,“ utahoval si ze svého bývalého spoluhráče Lukáš Radil a na vtipné notě pokračoval Michal Hrádek: „Přeji ti, ať nepřibereš moc kil.“

Vzpomenout na spoluhráče a velkého kamaráda nemohla ani další pardubická legenda Tomáš Rolinek.

„Já když přišel do Pardubic, tak Petr zrovna odcházel do NHL. Pak se vrátil a stala se z něj mašina na góly. Pomohl Pardubicím k dvěma titulům a pomohl i v časech nejtěžších, když jsme byli v baráži. Vždy si vzpomenu na slova našeho kamaráda Adama Svobody, který říkal, že gólmani zavírali oči, když Sejk střílel. Rodina, kamarádi i všichni potvrdí, že to je hodný a skvělý člověk, který by nikdy nikomu neublížil a všem vždy pomáhal. Poslední věc na závěr. Děkujeme ti, jsi pro nás všechny legenda.“ ocenil svého kamaráda dlouholetý kapitán Dynama, Tomáš Rolinek.

Sama oceněná legenda před vyvěšením dresu promluvila.

„Připravil jsem si asi pět proslovů a všechny jsem zapomněl. Bylo mi ctí, že jsem tady mohl hrát,“ promluvil „Sejk“ k téměř deseti tisícům fanouškům. Následně byl jeho dres slavnostně vyřazen a mohlo se přejít k samotnému utkání.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Vstup Dynamu vyšel a po pěti minutách hry vedlo. Domácí hokejisté ovšem rychle vystřízlivěli a po první části náhle prohrávali 1:2. Dokonalý obrat přišel v polovině druhé třetiny, kdy se prosadili postupně Vondráček, Cienciala a Košťálek.

Plzeňští se v závěru zmohli na snížení, ale vyrovnání již nepřišlo a Dynamo tak předalo Sýkorovi vítězství 4:3 nad plzeňskou Škodovkou.„Nikdy nezapomenu na tenhle skvělý večer. První gól v extralize a k tomu i oslava Sejka,“ neskrýval po utkání nadšení Tomáš Zeman, který zaznamenal svoji první extraligovou trefu v kariéře.

Pardubičtí hokejisté budou moct natáhnout vítěznou šňůru hned tuto neděli od 17:30, kdy nastoupí proti neoblíbené Mladé Boleslavi.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Komentář Tomáše Macha: Ať žije Petr Sýkora. Díky za vše legendo!

Člověk si hned řekne, jak ten čas letí… Moje generace si při zimních radovánkách na zamrzlých rybnících hrála na legendární „37“, a každý chtěl být alespoň na chvíli Petrem Sýkorou. Do Pardubic se jezdilo na hokej právě kvůli němu a všichni se těšili, jak bude rozbíjet obranu i brankáře svými dělovkami. Teď se již díváme, jak jeho číslo s jmenovkou míří ke stropu enteria areny a vzpomínáme, jak v červeném či bílém dresu válel. Proto se zaslouží říct: Petře bylo nám ctí a děkujeme za krásné zážitky, které jste nám vryl do „dynamáckého“ srdce…