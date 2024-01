První třetina dlouho byla vyrovnaná a na ledě nebylo lepšího týmu. Vše ale změnil samotný závěr úvodního dějství, kdy Lukáš Sedlák šel na trestnou lavici a Liam Kirk využil přesilovou hru.

Roman Will ale ve druhé třetině zavřel betony a domácí Vervě už nedovolil skórovat. Po necelých čtyřech minutách rozvlnil síť Richard Pánik, který zakončil po přihrávce Lukáše Sedláka do téměř odkryté klece. Třetí trefa zápasu taktéž patřila pardubickým hokejkám. O dvoubrankové vedení se postaral asistent na první gól Dynama, Lukáš Sedlák.

Ve třetí třetině zazářili především oba brankáři. Na jedné straně Roman Will, který deptal litvínovské útočníky až neuvěřitelnými zákroky. Hned několikrát byl totiž blízko ke srovnání například Kirk či David Kaše.

Obrana Dynama i se svým strážcem svatyně ale udrželi vedení a v samotném závěru přidali ještě pojišťující trefu, z hokejky Richarda Pánika, do odkryté klece a z Litvínova tak vezou Pardubice vítězství 3:1.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Kirk (Jaks) – 24. Pánik (Sedlák, Kolář), 32. Sedlák (Vála, Hyka), 60. Pánik. Rozhodčí: Matěj Sýkora, Jan Jaroš – Jiří Svoboda, Daniel Hynek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5114. HC VERVA Litvínov: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman, Šalda –Havelka, Jurčík, Zygmunt – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Urban – Koblasa, Gut, Kudrna. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Kolář, Vála – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Herčík, A. Musil, Paulovič –Říčka, Poulíček (A), Mandát.