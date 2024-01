První zápas před domácími fanoušky. V pozici hlavního trenéra si ho odbyl Marek Zadina a v pardubickém dresu se vůbec poprvé představil Richard Pánik.

Pardubičtí fanoušci poděkovali Davidu Ciencialovi za odvedené služby v dresu Dynama.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

On a jeho první formace hned po vhazování dominovala a odměna za dobrý výkon přišla záhy, kdy do vedení poslal domácí Adam Musil, který se nejlépe zorientoval před Kacetlem - 1:0. Druhý gól přišel o pět minut později při přesilové hře, kterou po osmi vteřinách využil Lukáš Radil. Netrvalo dlouho a skóre se po další přesilové hře domácího celku měnilo již potřetí. Na střídačku poslal Ondřeje Kacetla útočník Robert Říčka.

Ve druhé části se dlouho nic nedělo, ale rázem byl průběh hned zajímavější. Pardubice dvakrát zbytečně faulovaly a Třinec si tak vysloužil dvojnásobnou přesilovku. Dynamo ale skvěle ubránilo oslabení a hned po něm skórovalo. Síť Mazancovy brány rozvlnil střelou od modré Libor Hájek. Třinec následně trochu přebral otěže a dočkal se zasloužené odměny. V závěru druhého dějství totiž snížil Voženílek.

Úvodní část třetí třetiny vyšla lépe Dynamu a po necelých pěti minutách přepsal čísla na světelné kostce Lukáš Radil, který se tak trefil podruhé v zápase. Následně ale snížil Růžička a ve vlastním oslabení se prosadil vzápětí Voženílek, který proměnil nájezd. Pardubice ale následně udržely pohodlné dvoubrankové vedení a doma proti Třinci vyhrály 5:3. Richard Pánik tak oslavil při své premiéře v dresu Východočechů výhru.

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Branky: 2. A. Musil (Paulovič), 7. Radil (Čerešňák, Kaut), 11. Říčka (Košťálek), 33. Hájek (Poulíček), 45. Radil (Sedlák) – 40. Voženílek (Nedomlel, J. Jeřábek), 51. M. Růžička (Voženílek), 53. Voženílek (M. Roman). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Klouček, Šimánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 9795. HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Čerešňák, Košťálek, Hájek, D. Musil, Kolář – Vála, Pánik, Sedlák (C) – Hyka, R. Kousal, Zohorna (A) – Radil, Paulovič, A. Musil –Kaut, Mandát, Poulíček (A) – Říčka. HC Oceláři Třinec: Kacetl (11. Mazanec) – Smith, Polášek, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka –Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Cienciala, Vrána (C), Sikora – M. Roman, Holinka, Walega – Dravecký (A), Čacho, Haas.Trenér: Zdeněk Moták Rozhodčí: Hradil, Obadal – Klouček, Šimánek.