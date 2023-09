Reklama na hokej. Ofenzivní podívaná, výborné výkony brankářů, vyhrocené souboje i famózní kulisa. Takový byl extraligový šlágr mezi domácí Spartou Praha a Dynamem Pardubice. Svěřenci trenéra Varadi dokázali otočit ve třetí třetině nepříznivý stav a sahali po cenném skalpu. Domácí hokejsté však třicet vteřin před koncem srovnali a poslali zápas do prodloužení. Rozhodovalo se ale až v samostatných nájezdech, které Sparťané zvládli lépe a vyhráli 4:3.

Lukáš Sedlák byl jeden z úspěšných pardubických střelců v nájezdech. Ani jeho gól však na dva body nestačil. | Foto: HC Dynamo Pardubice

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 4:3 po sn. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0).

Branky a nahrávky: 9. Řepík (Chlapík), 33. Sobotka (Chlapík, Řepík), 60. Horák (Chlapík, Kempný), rozh. náj. P. Kousal – 7. Říčka (Paulovič, Poulíček), 41. Paulovič, 42. Radil (Zohorna, Kolář). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Lhotský, Hynek. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Diváci: 10256. HC Sparta Praha: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Moravčík, Kempný (A), Mozík, Němeček, Irving, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Vitouch, O. Najman, Konečný. HC Dynamo Pardubice: Will (s.n. Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček.

Hned v úvodu extraligového šlágru mohli jít Pardubičtí do vedení, když Sedlák v brzké přesilové hře nahrávkou vyzval svého spoluhráče ke skórování, ale do této přihrávky sáhl Moravčík, který ještě více ohrozil svého brankáře. Na radost ze vstřelené branky nemuseli svěřenci trenéra Varadi však čekat dlouho. Účet otevřel po povedeném napadání Robert Říčka, který se šikovně s pukem obtočil kolem bránícího hráče a prudkou střelou zavěsil - 0:1. Vyrovnávající branka ale přišla o pouhé dvě minuty později, kdy Chlapík vybojoval puk a vyslal ho na Michala Řepíka. Ten tváří v tvář nedal pardubickému brankáři šanci - 1:1. Dynamo se radovalo ze vstřelené branky ještě v úvodu 16. minuty, ale po intervenci rozhodčího byla odvolána a do kabin se tak šlo za srovnaného stavu.

Ani druhá třetina neubrala hokeji v O2 Aréně na atraktivitě. Dynamo si během prvních deseti minut vyzkoušelo dvě další přesilové hry, ale ani v jedné nedokázalo přiliš ohrozit brankáře Kořenáře. Ze vstřelené branky se po pardubickém tlaku paradoxně radovali domácí. Spartě opět zafungovala spolupráce Řepík a Chlapík. Právě oni dva si vyměnili puk, aby návratilec ze Švýcarska vyzval ke skórování Vladimíra Sobotku. Ten z mezikruží dělovkou prostřelil Romana Willa - 2:1. O bleskové vyrovnání se mohl postarat Vondráček, ale Kořenář byl opět za domácího hrdinu. V samotném závěru se museli Pardubičtí bránit v oslabení, což zvládli a na Pražany tak ztráceli nadále jednu branku.

Není na co čekat. S tím vstoupili svěřenci trenéra Varadi do třetí třetiny. Tyhle slova potvrdil hned po jedenácti vteřinách Matej Paulovič, který využil zaváhání sparťanské obrany, sebral puk a Kořenáře nadvakrát překonal - 2:2. A uběhlo jen pár chvil a Dynamo šlo do vedení. Asi nebude nikoho překvapovat, že střelcem se stal Lukáš Radil. Toho našel před brankou Zohorna a střelec třetího pardubického gólu jen pálil do odkrytého prostoru - 2:3.

Divoké úvodní minuty však pokračovaly dál. Pardubice ve vlastní přesilové hře málem inkasovaly, ale Horák v nájezdu na Willa neuspěl. Po tomto klíčovém zákroku se zaradoval na druhé straně David Cienciala, ale rozhodčí jeho branku odvolali, jelikož puk jen rozezněl tyče. Sparta v dalším průběhu zabrala, aby srovnala pro ně nepříznivý stav. V závěru dokonce vyzkoušeli domácí i odvolání brankáře a nutno říct, že tahle snaha jim vyšla. Třicet vteřin před koncem třetí části zamkli Pražané hosty v jejich pásmu. Po Chlapíkově střele se nejlépe zorientoval Roman Horák, který prostřelil Romana Willa a poslal utkání do prodloužení - 3:3.

V nastaveném čase byli nejblíže k druhému bodu ze zápasu Sparťané, ale Roman Will fantastickým přesunem vychytal Chlapíka. I díky tomuhle zákroku tak došlo utkání až do samostatných nájezdů.

V nájezdové loterii si zachytal i Milan Klouček, ale ani on nepomohl k tomu, aby si Dynamo odvezlo dva body z Prahy.