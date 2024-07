Petr Dědek na mimořádné tiskové konferenci, která se konala v pardubické Enteria Areně řekl, že když Červenku viděl v Praze na ledě, chtěl ho získat do svého pardubického "dream teamu". A když se neformálně potkal v libeňské hale se s jeho agentem, začaly námluvy, které vyústily v podpis dvouleté smlouvy.

Sám Červenka na dotaz reportéra Deníku, jestli měl i jiné nabídky přiznal, že ano, ale když se mu ozvaly Pardubice, nemusel už nad ničím přemýšlet a Dynamo byla jasná volba.

Sám k tomu i řekl: „Moc se těším na diváky, na plný stadion, na nějakou řevnivost, která kdysi panovala mezi Pardubicemi a Slavií si ani pořádně nevzpomínám. Pro mě bylo strašně důležité zahrát si play off, což je vrchol sezony a každý hokejista ho chce hrát. Ano, možná bych ho mohl hrát i s Rapperswillem a třeba i vyhrát titul, ale není to moc pravděpodobné. Chci hrát play off a chci vyhrát titul. Proto jsem se rozhodl odejít do Pardubic.“

Petr Sýkora, sportovní manažer posledního vicemistra řekl, že jednání s Romanem Červenkou bylo hladké. "S Rapperswillem, posledním působištěm pondělní posily byla jednání složitější, protože pochopitelně nechtěli ztratit svého nejlepšího hráče a jednoho z nejlepších hráčů tamní ligy", řekl dále Sýkora.