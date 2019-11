Rozhodnutí lékaře bylo jasné: můžete do hry. V sestavě Pardubic se opět objevili hráči A týmu, junioři hráli tentokrát ve vedlejší hale zápas své kategorie.

Ve velké aréně Pardubičtí nezačali špatně, k dispozici měli i dvě přesilovky, ale neskórovali. Při druhé početní výhodě naopak udeřili hosté. Zbytečnou ztrátu puku potrestal Jakub Petružálek. Vzápětí se prosadil Richard Jarůšek prosadil, když z velkého úhlu překonal brankáře Jakuba Štěpánka.

V polovině utkání následoval další litvínovský úder. Jarůšek našel Filipa Helta, jenž skóroval potřetí. Za necelou minutu pak další zaváhání Štěpánka využil opět Jarůšek. Dva góly sám vstřelil, na další dva nahrál. Do branky Pardubic zamířil Ondřej Kacetl.

Domácí tým se dočkal až na začátku třetí třetiny, kdy po střele Tybora dorážel Robert Kousal. Hráči z prvního útoku se pak prosadili i během oslabení, kdy gólmana Honzíka překonal Jan Mandát. V závěru se ještě trefil Juraj Mikuš, ale stav 3:4 už se nezměnil.

„Doháněli jsme velkou ztrátu. V první třetině jsme měli šance, které musíme proměnit. V té druhé jsme měli pouze střely, bez tlaku a clony. To byl rozdíl, úplně jiné to bylo ve třetí třetině, nedokázali jsme hrát stejně jako posledních dvacet minut. Málokdy se stane, že otočíte stav 0:4. Snažili jsme se a bojovali do konce. Nemáme ani bod, snad nám to pomůže aspoň do nedělního zápasu,“ uvedl po utkání Radek Bělohlav, trenér Pardubic.

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme první dvě třetině odehráli tak, jak jsme chtěli. Tlačili jsme se do brány, měli šance a vytěžili z toho čtyři góly. V poslední třetině jsme se nepochopitelně dostali pod obrovský tlak. Naštěstí jsme zápas dohráli s vítězným koncem. Podržel nás gólman Honzík,“ řekl Jindřich Kotrla, jeden z litvínovských trenérů.

Pardubice - Litvínov 3:4

Fakta - branky a nahrávky: 41. Kousal (Tybor), 44. Mandát (Tybor, Holland), 60. Mikuš (Zdráhal, Látal) – 16. Petružálek (Jarůšek), 19. Jarůšek (Hübl, Doudera), 31. Helt (Jarůšek, Petružálek), 32. Jarůšek (Petružálek). Rozhodčí: Pešina, Úlehla – Jindra, Zika. Vyloučení: 3:5, navíc Válek 10 minut. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 6722. Třetiny: 0:2, 0:2, 3:0.

HC Dynamo Pardubice: Štěpánek (32. Kacetl) – Holland, Eklund, Ivan, Kolář, Zdráhal, Mikuš, Hrádek – Tybor, Kousal, Mandát – Matýs, Harju, Kindl – Machala, Kloz, Kusý – Blümel, Pochobradský, Látal.

HC Verva Litvínov: Honzík – L. Doudera, Jánošík, Ščotka, Baránek, T. Pavelka, Štich – F. Lukeš, V. Hübl, Válek – Jarůšek, Helt, Petružálek – Kašpar, Gerhát, Myšák – Trávníček, Zygmunt, Jurčík.