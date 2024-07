Filip Zadina by se mohl ze zámoří vrátit zpět do Pardubic.

Pardubice zažívají hokejovou horečku díky příchodu Romana Červenky, ale to možná není konec velkých přestupů. Majitel klubu Petr Dědek naznačil, že jedná s Filipem Zadinou, který by mohl posílit Dynamo v nadcházející sezoně. Zadina, pardubický rodák, by mohl nastupovat v už tak hvězdné sestavě v čele s Červenkou, Lukášem Sedlákem, nebo Romanem Willem.

Před pár dny vyvolal v Pardubicích poprask příchod Romana Červenky. Není vyloučeno, že v následujících týdnech bude Petr Dědek na další tiskové konferenci oznamovat příchod jiné hvězdy, tentokrát z NHL. Filip Zadina jedná s Dynamem a není vyloučeno, že v následující sezoně uvidíme extraligovou legii zkázy - Sedlák, Červenka, Zadina!

Petr Dědek nevyloučil, že s Filipem Zadinou je v kontaktu. „Jednáme se všemi českými a slovenskými hráči, kteří hrají v NHL,“ řekl v pondělí Dědek, majoritní vlastník Dynama.

Sám brzy pětadvacetiletý Filip Zadina ve středu na otázku Deníku, jestli bude hrát v příští sezoně v Pardubicích, přímo neodpověděl. Ale ani tuto možnost nevyvrátil. Při dotazu, jestli tedy s Pardubicemi jedná, odpověděl: „Chápete to správně.“

Jeho návrat by dával smysl. Nejenom že Petr Dědek umí sáhnout hluboko do kapsy, pokud cítí, že to jeho klub přivede opět o kus blíže ligovému triumfu, ale Zadina už loni dokázal, že je pro něj prioritou sportovní úspěch a role v týmu než finance. Navíc je to pardubický rodák a má tedy vřelý vztah k regionu. Přesně takové hráče Petr Dědek chce. Urputné bojovníky a skvělé hráče, kteří budou klub považovat za svou rodinu.

Filip Zadina hrál v poslední sezoně v San Jose Sharks, kam se přesunul z Detroitu Red Wings. Před minulou sezonou šel do rizika, když se vzdal lukrativní smlouvy v Detroitu a chtěl si vybojovat pozici lídra týmu v San Jose, což se mu povedlo jen z části.

V Pardubicích by pozici lídra a jednoho z nejdůležitějších členů týmu získal, a to rozhodně ne kvůli pozici jeho otce, který loni převzal tým po odvolání Václava Varadi.

Zadina by se zároveň mohl odrazit zpět do NHL, nebo do jedné z prestižních evropských lig, jakou je třeba National League ve Švýcarsku.

V uplynulé sezoně získal v 72 zápasech 23 bodů za 13 gólů a 10 asistencí, což v podprůměrném týmu z Kalifornie byl velmi dobrý počin.

V NHL získal v dresu Detroitu a San Jose v 262 utkáních 91 bodů (41 + 50).