Andrej Šustr míří do Dynama Pardubice.

Andrej Šustr, hokejista, který odehrál v nejlepší lize světa NHL 408 zápasů, přestoupil do Pardubic.

Další velké jméno, které pardubické Dynamo ulovilo, odehrálo v zámořské soutěži 8 sezon. 33letý obránce, který měří 201 centimetrů, získal v NHL 74 bodů za 13 gólů a 61 asistencí. V Americe působil v týmech Tampa Bay Lightning a Anaheim Ducks.

Andrej Šustr je velký, defenzivně laděný obránce, což prokazoval i v dalších svých angažmá. Hokej hrál například i v Číně, v rámci Kontinentální hokejové ligy, kde odehrál dvě sezony v Kunlunu. V minulé sezoně působil v německé nejvyšší soutěži DEL a oblékal tam dres Kolína nad Rýnem, kterému pomohl k 8. místu v základní části. Zde zažil svou bodově druhou nejvydařenější sezonu mezi dospělými, když získal 20 bodů (2+18).

„Naše obranné řady vyztuží velmi zkušený hráč. Andrejův životopis mluví za všechno, přichází k nám kvalitní bek, který působil v těch nejlepších světových soutěžích a nyní chce prodat své zkušenosti v extralize. Jsem rád, že v našem dresu,” uvedlmajitel Dynama Petr Dědek.

„Věříme, že Andrej vnese do naší hry více tvrdosti. Je to velice zkušený obránce, a věříme, že bude platný nejen v základní části, ale také v play off zápasech všech soutěží, které nás čekají,“ dodal sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

Rodák z Plzně si v pardubickém dresu odbude premiéru v české nejvyšší soutěži. V juniorském věku totiž odešel za svým snem do zámoří a dosud se v české extralize nepředstavil.

Pro Pardubice se jedná o třetí letní posilu. Šustr je po Jiřím Smejkalovi a reprezentačním kapitánovi Romanu Červenkovi třetí reprezentant, kterého letos Pardubice ulovily.