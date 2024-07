Někteří se na transfer dívají realisticky, někteří v něm vidí výzvu, ale drtivá většina fanoušků, kteří se pod informací o Červenkově přestupu vyjadřují, přeje reprezentačnímu kapitánovi jen to nejlepší. Jsou mu vděční, že v barvách Rapperswilu působil, rozdával radost a byl opravdový profesionál.

Na jedné ze sociálních sítích třeba Rainer Höhne píše: „Škoda, že Červenka odchází! Když obvykle trošku rezervovaný Červenka mluvil o své vlasti v nějaké televizní reportáži, vypadal opravdu šťastně! Chápu jeho rozhodnutí. Musíme být vděční za všechny ty krásné chvíle, které nám dal!“

Walter Häuserman vděčně říká: „Děkuji Červus za skvělých 5 let. Přeji ti všechno nejlepší!“

„Je to opravdu velká škoda, ale dá se to pochopit. Nic netrvá věčně, ani spojení Rapperswilu a Červenky. Ale lepší teď než později, až když by týmu neměl co dát," dívá se Steve Grütter na přestup realisticky.

„To se mi tedy vůbec nelíbí, ale na druhou stranu to po pěti letech u nás je asi dobré rozhodnutí. Nikdo nemládne. Jsem ale přesvědčený, že to může být nakonec i pozitivní pro celý náš tým.“ píše v podobném duchu Uli Latmann.

„Jednoduše ti jen děkujeme s hlubokou poklonou." "Děkujeme za cit a smysl pro týmovou hru, kterou jsi nás naučil!" „Ze Švýcarska odchází báječný hráč!“ píší další fanoušci a fanynky týmu od jezera Obersee.

A například Corinne Bühlmannová přidává mnoho srdíček a dodává: „Červus, zůstaneš v našem srdci!“

Červenka očividně zanechal v srdcích a vzpomínkách místních obyvatel hlubokou stopu. Petr Dědek, jeho nový zaměstnavatel a spolumajitel Dynama Pardubice, by si přál, aby i na východě Čech zanechal Roman Červenka svou nesmazatelnou stopu a a psal novou historii, což se v městě na Labi rovná zisku titulu.