Poslední kolo ve skupině C pohárové soutěže Generali Česká Cup ozdobí přímý souboj o postup do čtvrtfinále. V tabulce druhé Pardubice, které mají náskok jednoho bodu před třetí Olomoucí, nastoupí dnes od 17 hodin právě na Hané.

V úterním utkání proti brněnské Kometě pardubičtí hokejisté využili dvě přesilové hry. I díky těmto trefám nakonec vyhráli 5:1.

„Na standardních situacích se snažíme pracovat. Je tam samozřejmě spousta věcí, které se dají vylepšit. Z naší i z hráčské strany,“ řekl Michal Mikeska, asistent trenéra.

Dva góly vstřelil slovenský útočník Radoslav Tybor. Dvakrát se v poslední třetině trefil i jeho krajan, obránce Juraj Mikuš. „Po nepříliš povedené první třetině jsme změnili strategii a dokázali se přizpůsobit tomu, co máme hrát. V minulém roce jsem nehrál přesilové hry, i týmu se nyní více daří, střílíme více gólů,“ uvedl Mikuš.

Pátý gól Dynama přidal zblízka, když po přihrávce Kusého zakončil do odkryté branky. „Denis to udělal výborně. Byl bych asi dřevák, kdyby to tam nepadlo. To se mi skoro i podařilo,“ usmál se obránce.

Dnes chce Dynamo udržet postupovou pozici, v Olomouci stačí získat alespoň bod. „Postoupit chceme, to je jednoznačné. Tomu přizpůsobujeme i sestavu, která rozhodně nebude výletní. Každé další utkání o něco je lepší než jen přípravný zápas,“ dodal Mikeska.