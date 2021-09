Nyní je znovu zpět. „Potkalo ho zranění, které je v jeho letech velmi nepříjemné. Byli jsme spolu i v nároďáku, má to dobře srovnané v hlavě, hokeji dává hodně,“ nepřekvapil Nakládala návrat Vondrky.

„Milan je výborný hráč, což dokazuje dlouhou dobu. Pravidelně vyhrával kanadské bodování. Dáme si na něj pozor, na druhou stranu to v Budějovicích není jen o něm. Řekl bych, že tým poskládali dobře, mají obrovské zkušenosti,“ říká před dnešním zápasem pardubický obránce Jakub Nakládal.

Oba celky zatím odehrály pět zápasů a připsaly si tři výhry. K bodům pro Motor výrazně přispěli právě hráči, které Jihočeši získali před sezonou. Do klubu se vrátil Milan Gulaš, jenž už vstřelil v novém ročníku pět gólů.

Řada zkušených hokejistů pomáhá Českým Budějovicím. Posílený Motor dnes v 7. kole Tipsport extraligy zavítá do Pardubic, zápas začíná v enteria areně od 18 hodin.

