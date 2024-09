Hned ve 13 vteřině zápasu předvedl Američan Tim Campbell nepochopitelný "blikanec", když si našel Romana Červenku a dal mu loktem do obličeje. Za tento zákrok byl po zásluze odměněn trestem na 5 minut a do konce zápasu.

"Trošku mě mrzí, jak ten zápas začal. Bylo to úplně zbytečné. Ale soupeř dostal pětiminutový trest a my ho dvakrát potrestali, tak se nám už lépe dýchalo," říkal po zápase kapitán domácích Lukáš Sedlák, který zaznamenal dva úspěšné střelecké pokusy. "I nějaké další zákroky ale byly úplně zbytečné a je škoda, že hned v prvním zápase šli po našich nejlepších hráčích. Pak třeba Smejky zbytečně nedohrál zápas a to je samozřejmě špatně," narážel Sedlák i na další zákroky na Romana Červenku a ve druhé třetině i na Jiřího Smejkala. Ten dokonce po jednom ze zákroků, krterý směřoval na koleno musel ze zápasu odstoupit. Po nekoordinovaném pádu na led si totiž rozsekl čelo, pravděpodobně o plexi na helmě.

Fanoušci přišli na hokej v hojném počtu. Konkrétně 4522 | Video: Ondřej Cigánek

Vít Černohous, asistent trenéra Zadiny po zápase řekl, že své svěřence ani nemuseli příliš zklidňovat, aby se svému soupeři nechtěli podobně nehokejově revanšovat. "Kluci k tomu přistoupili velmi dobře. Na to, že ty zákroky od soupeře byly opravdu za hranou, tak ten tým udržel nervy na uzdě. Tým byl hodně natěšený a soustředěný na první ostrý zápas a nemuseli jsme nikoho krotit v emocích," pochvaloval si mladý trenér disciplinovanost mužstva. "Naopak je skvělé, že kluci dokázali emoce přetavit v góly a v ty situace, které nás nakonec dovedly k tomu výsledku, který se může jevit jednoznačně, ale bylo za tím hodně práce," složil kompliment svěřencům za to, jak dokázali odpověděť na agresivitu soupoeřových hráčů, především hráčů ze zámoří. "Doufáme, že Jirka Smejkal bude v pořádku. Čekáme na vyšetření a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Doufejme, že to nebude něco na dlouho," dodal ještě Černohous.

Dynamo mezitím vydalo zprávu, že Jiří Smejkal bude Pardubicím chybět přibližně týden a podle všeho jeho zranění nebude vážné.

Pardubice čeká další zápas v rámci Ligy mistrů již v sobotu. To se utká netradičně od 16:30 s finským mistrem posledních tří sezon Tapparou Tampere.