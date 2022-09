„Byl to velmi dobrý zápas. Narazily na sebe týmy, které jsou soustředěné. Na Třinci bylo znát odhodlání odčinit prohru z prvního kola. Hrál velmi dobře,“ předesílá asistent trenéra Marek Zadina.

Herní vyspělost potvrdily oba týmy v přesilových hrách. Speciální formace využily hned čtyři. Na každé straně po dvou. Druhé pardubické vyrovnání se zrodilo ve dvojnásobné početní výhodě.

„Utkání daly ráz využité přesilovky. Bylo super, že jsme vždy manko jedné branky dotáhli,“ podotýká bývalý pardubický útočník.

Ve druhé třetině se čekalo na gól až do dvacáté minuty. A Dynamo ztrácelo potřetí.

„Nebyli jsme v komfortní situaci, když jsme prohrávali 2:3. Věřili jsme ale, že náš tým má sílu nepříznivé skóre srovnat. K tomu jsme udělali korektury ve hře. Museli jsme ji zjednodušit a přes beky se více tlačit do brány. To se nám povedlo,“ pochvaluje si.

Zdroj: Youtube

Stejně jako v úvodním střetnutí sezony ukončili zápas předčasně pardubičtí borci.

„Jako klíčový moment v utkání vnímám ubráněné oslabení tři na pět. Chci poděkovat klukům, že se stejně jako na Kladně nevzdali. Ukázali charakter utkání otočit. Bereme skvělé dva body,“ má zcela jasno Marek Zadina.

Dynamo stejně jako na Kladně objevilo vícególového střelce. V otevíracím dějství Pardubice spasil hattrickem Tomáš Zohorna. Proti Třinci se blýskl dvěma trefami do černého Adam Musil. Prokázal čich na branky a také fakt, že si umí vybrat místo. Oba góly totiž zaznamenal z předbrankového prostoru.

„Hodně to pilujeme v tréninku a trenéři nás k tomu nabádají. Jsem rád, že to kluci takhle vyřešili. Hodili puky na bránu. A já jsem v uvozovkách jenom slízl smetánku. Jsem za to rád. Věřím, že to bude takhle pokračovat. Že se dál budeme tlačit do brány. A budeme dávat i takhle špinavé góly,“ přemítá jeden z pardubických hokejových synů pardubické legendy Františka Musila.

Výhru domácích hokejistů sledovalo před devět tisíc nadšených fanoušků. Pravda, někteří dorazili ze Třince a po nastaveném čase byli zklamaní.

„Atmosféra byla fantastická. Pardubičtí fanoušci jsou vždycky skvělí. Ať už se vyhrává, nebo prohrává, vždy jsou s námi. Jsme za to rádi. Máme fanoušky, kteří jsou jedni z nejlepších v lize a proti Třinci to potvrdili. Věřím, že jsme naladili a bude to tak pokračovat,“ přeje si Adam Musil.

Zdroj: Youtube

V létě se vrátil do Pardubic po dekádě v jiných klubech. Primárně do nově vzniklého béčka. Hned byl zvolen kapitánem rezervy Dynama. Daniel Rákos byl ale okamžitě využit do prvního týmu, protože áčko sužují zdravotní komplikace. Nastoupil v obou kolech, a tak si mohl vychutnat výhry na Kladně a nad Třincem, kde několik sezon působil.



„Jsem moc rád, že se naskytla šance a já si můžu zahrát s klukama z áčka. Snad jsem alespoň malou troškou mohl přispět k tomu, že se sezona rozjela dobře. To, že jsem nastoupil bylo spíše kvůli zraněním. Zápas se Třincem byl parádní se skvělou atmosférou. Třinec je silný soupeř a vítězství si vážíme. Určitě jsme spokojení, ale samozřejmě chceme vždycky vyhrát za tři body. Jsou z toho dva a jsme za ně rádi. Oba zápasy jsme otáčeli v koncovce, o to je to cennější.“