Vybráno. Pardubičtí hokejisté si v zápase s Litvínovem nejspíše vybrali dávku smůly na dlouhou dobu. Minimálně v to doufají. Svěřenci trenéra Varadi doma prohráli 2:4 a ve vzduchu visí jeden strašidelný fakt.

Tomáš Dvořák hodnotil prohraný domácí zápas s Litvínovem. | Video: HC Dynamo Pardubice

Dynamo od začátku sezony zdobila především pevná defenziva se skvělým Romanem Willem či Milanem Kloučkemv zádech. Situace se ale trochu změnila. V posledních třech utkáních, nutno podotknout že domácích, Východočeši obdrželi třináct branek. Tohle až hrozivé číslo zřejmě netěší především trenéra Václava Varaďu, který si právě na defenzivě zakládá. Jeho svěřenci se taktéž v posledních třech střetnutích nemohli spolehnout, jak bylo ve zvyku, na skvělé vstupy do zápasu. Pardubice musely všechny poslední duely dohánět či otáčet v závěru, což se povedlo pouze proti Motoru České Budějovice.

Statistické okénko ze zápasu Dynama s Litvínovem: Střely na branku: 48:25

Střely mimo branku: 18:7

Zblokované střely: 30:6

Zásahy brankářů: 21:46

Zpátky ale k utkání s Litvínovem. Verva nechala v enteria areně absolutně všechno a především díky skvělým výkonům obou brankářů a nutné dávky štěstí, si odvezla tři body.

„Musím říct, že Litvínov šel na hranici svých možností, velká bojovnost a obětavost. Musíme jim pogratulovat za výkon. Vstup do utkání nám nevyšel podle představ, nicméně z 0:3 jsme potom sahali po bodu. Pomohli jsme si jednou přesilovkou, ale ze šesti početních výhod je to pro nás málo,“ hodnotil výkon svých svěřenců trenér Aleš Krátoška.

Urban zazářil proti svým Pardubicím. Dynamo dotahovalo v závěru neúspěšně

Jedno velké pozitivum se však ale dá najít. Svoji premiéru v pardubickém dresu si totiž odbyl sedmnáctiletý obránce Martin Švec.

„Dozvěděl jsem se to večer před zápasem. Nervozita trochu sice byla, ale spíše jsem měl pozitivní myšlenky. Po prvním střídání to ale hned odpadlo a šlo to pak samo,“ říkal po zápase nadějný hráč.

Švec se už objevil na ledě v dresu Dynama B. Sám ale uznává, že Tipsport extraliga je naprosto jiná soutěž: „Je to samozřejmě rychlejší a jsou tu i lepší hráči.“

Sedmnáctiletý obránce sice zůstává v Pardubicích, ale jeho spoluhráči zamířili do finské Raumy, kde již zítra od 17:30 odehrají důležitou čtvrtfinálovou odvetu Ligy mistrů. V ní potřebují Východočeši dohnat dvoubrankové manko z prvního střetnutí, které prohráli 4:6.