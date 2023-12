Pardubice snižují stavy. Do Vítkovic míří na hostování Vondráček

Nabitá sestava má své výhody i nevýhody. To je známý fakt. S touhle situací se musí prát trenérský štáb Václava Varadi v Pardubicích. Byť má Dynamo rozehranou vyjma Tipsport extraligy i Ligu mistrů, tak přetlak útočníků je veliký. I proto se rozhodly Pardubice uvolnit do Vítkovic na hostování Tomáše Vondráčka, který nedostával v posledních zápasech příliš prostoru na ledě. Na severu Moravy bude Vondráček do konce ledna.

Tomáš Vondráček míří na hostování do Vítkovic. | Foto: Ladislav Adámek