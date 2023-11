Pomsta byla sladká. Pardubice narazily na finský celek již v prvním kole Ligy mistrů, kdy proti Ilves prohrály. V osmifinále této soutěže však Dynamo zvládlo odvetu na jedničku a v Nokia Areně zvítězilo 3:1. V Tampere řádila druhá lajna, která se podílela na všech brankách Východočechů. Dva góly vsítil Lukáš Radil a jednou se prosadil Tomáš Zohorna.

Pardubičtí hokejisté zvládli zápas s Ilves Tampere a z Finska vezou vítězství 3:1. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Dynamo vstoupilo do utkání aktivně, ale paradoxně šli do vedení domácí. Po faulu Roberta Říčky využilo Tampere přesilovou hru, když se prosadil Meskanen dělovkou pod horní tyč. Pardubice po návratu svého obaváného střelce na led však opět začaly hrát aktivněji, což přineslo i své ovoce. Výborně zafungovala spolupráce druhé lajny. Na začátku akce stál Tomáš Zohorna, který vybídl ke skórování Lukáše Radila a nejlepší střelec extraligy se nemýlil a srovnal stav na 1:1. První třetina již žádnou z vážnějších brankových příležitostí nenabídla a týmy se tak po úvodním dějství rozešly smírně.

Zdroj: Hockey Champions League

Začátek druhé části vyšel výborně hostům a rázem šli do těsného vedení. O to se postrala opět druhá lajna, akorát s tím rozdílem, že do statistik se zapsal jako střelec Tomáš Zohorna. Radil poslal puk za bránu, kde si ho převzal již zmíněný Zohorna, odkud si pardubický útočník vybruslil na hranici pravého kruhu a střelou do šibenice překonal Málka - 1:2. Dynamo se mohlo radovat i z brzkého dvoubrankového náskoku, ale Hyka z bezprostřední blízkosti pálil těsně vedle svatyně finského Tampere.

Na druhé straně se mohl radovat Friman z vyrovnávající branky, ale z blízkosti vymetl jen prostor Willova betonu. A brzy se potvrdilo pravidlo nedáš - dostaneš. Druhý gól v zápase si připsal Lukáš Radil, který dokonale využil protiútok, do kterého ho vyslal Kousal. Pardubický útočník pak skvělým bekhendovým blafákem překonal Málka - 1:3. To byla také poslední větší událost druhé třetiny, ve které šly Pardubice do dvoubrankového vedení.

Dynamo drželo ve třetím dějství svůj pohodlný dvoubrankový náskok a pečlivě bránilo. Ilves bylo rozhodně střelecky aktivnější, ale Will všechny pokusy kryl. On a jeho spoluhráči uhlídali do konce zápasu náskok a zápas vyhráli 3:1.