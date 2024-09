“Výhra na MS mi dodala velkou motivaci do dalších vítězství,” říká Sedlák

Kapitán Lukáš Sedlák potvrdil, že všechny nové posily zapadly do kabiny bez problému. “Máme tady tak dobrou partu, takže s tím není žádný problém s nějakým seznamováním. Naopak si myslím, že všichni přispívají k té dobré náladě, kterou v kabině máme,” řekl Sedlák a doufá, že si stejnou pohodu přenesou také na kluziště. Kapitán Pardubic byl také členem národního týmu, který na pražském mistrovství světa vybojoval zlaté medaile. “Týden oslav mi celkem stačil. Výhra na MS mi dodala velkou motivaci do dalších vítězství. Když vidíte, jaké máte pocity po tom, co něco vyhrajete, tak chcete vyhrávat o to více,” prozradil, kde bere další motivaci kapitán Dynama. Sedlák prozradil, že po úspěšném šampionátu řešil nějaké nabídky z NHL, ale nakonec se rozhodl zůstat v Pardubicích, protože mu žádná z nabídek nedávala smysl. “Bylo mi dopředu jasné, že NHL není reálná. Už jen kvůli tomu, jakou bych chtěl pozici v týmu. Nešel bych tam prostě za každou cenu, takže NHL už je asi uzavřená kapitola,” uzavřel Sedlák kapitolu NHL a dodal, že ve hře nebyla ani jiná alternativa v Evropě. “Ne, nikam jinam do Evropy bych nešel. Rád bych se považoval za Pardubáka a byl bych velmi rád, kdybych tady jednou svou kariéru mohl ukončit,” svěřil se.

Dědek che patřit ke špičce v Evropě

Majitel pardubického klubu Petr Dědek vyjádřil spokojenost s příchody nových hráčů. Dědek je nadšený, že se podařilo přivést hráče takových kvalit jako je Smejkal, Šustr, nebo Červenka. “Myslím, že nejen já, ale celé Pardubice a celý hokejový národ se těší na začátek extraligy,” řekl na úvod majitel Dynama. Podle něj je česká extraliga jednou z nejkvalitnějších soutěží v Evropě, což právě příchod Romana Červenky podtrhnul. Petr Sýkora souhlasil s Dědkem a potvrdil, že když Pardubice přivádí hráče, vždy je to s nějakým záměrem. Měl by mít nějakou roli, která v týmu chybí. “Naše posily budou velkým přínosem pro celou extraligu a veliká reklama,” potvrdil legendární pardubický útočník domněnky mnoha hokejových expertů a zároveň vyzdvihl význam B týmu, který hraje ve druhé nejvyšší soutěži a má sloužit především pro mladé hráče, kteří končí v juniorce Pardubic a v dané chvíli nemají výkonnost, aby se probojovali do prvního týmu. Pardubice letos pracují s rozpočtem kolem 350 milionů korun, tedy suverénně největším z celé extraligy.

V klubu jsou velmi spokojeni s prodejem permanentek. Ty se prodávají i přes zdražení oproti loňské sezoně v rekordním množství. K pondělku byla kapacita vyprodaná ze 60%. Majitel pardubického klubu také ambiciózně řekl, že by Dynamo mělo patřit ke špičce nejen extraligy, ale i evropských klubů a že vždy bude bojovat o nejvyšší příčky. S tím souvisí i zájem o vstupenky a práce s mládeží. O hokej v Pardubicích je zvýšený zájem i díky školičce bruslení, o které Deník informoval již minulý týden. “Budeme vždy bojovat o zlaté medaile a děláme vše proto, aby A tým byl právě příkladem našim nadějím a mládeži. U mládeže je potřeba ještě více času, tam jsou vidět výsledky po delší době. Mám radost z toho, že malí kluci přicházejí a vidí ty své ambasadory v podobě hráčů A týmu,” řekl majitel Dědek, který touží po okamžitém úspěchu, ale zároveň se dívá i do budoucnosti.

Marek Zadina zhodnotil úvod sezony kladně

“Začátek Ligy mistrů bych rozdělil na dvě části - venkovní a domácí. Domácí utkání jsme zvládli velmi dobře. Předváděli jsme velmi aktivní hokej a obě vítězství jsme si jednoznačně zasloužili. Výjezd do Německa odhalil nějaké věci a situace, které musíme zlepšit. Ve hře se nám tam opakovaly nějaké věci, které se nám nesmí stávat a tak bych tedy tento výjezd do Německa nehodnotil úplně kladně,” sesumíroval dosavadní ostré zápasy v sezoně hlavní trenér Dynama Marek Zadina. Tým se začal připravovat v létě, aby byl správně nastavený. “Mužstvo je teď nastavené dobře. Jdeme ale krok po kroku. Začali jsme Ligou mistrů, teď nás čeká extraliga, a pak v prosinci Spengler Cup. Chceme být úspěšní v každé té soutěži, ale chceme se soustředit na každý zápas, každý zápas vyhrát a předvádět ty nejlepší výkony. Všichni se už moc těšíme na 18. září, až to vypukne, těšíme se na plný dům. Věřím, že nás podpoří skvělí diváci a ještě to okoření souboj dvou legend českého hokeje – Jágra a Červenky. Víc si asi na start extraligy nemůžeme přát.”

Dynamo chystá speciální akce, na které se mohou fanoušci těšit už teď

Dynamický den by měl být právě jedním z projektů, který přitáhne i mladé lidi, kteří by jinak nemuseli mít o sport zájem. Symbolicky tak propojují minulost, současnost i budoucnost. Další ze speciálních akcí bude Den D. Ten bude odkazovat na bohatou historii klubu, legendy a bývalé významné hráče. Loni v tomto speciálním dni představil oddíl Dynastii Dynamo, která se bude průběžně rozrůstat. Pardubičtí hokejisté také budou v rámci projektu Dynamo děkuje připomínat činy lidí nebo organizací, kteří jsou pro okolí důležití a i když je třeba nevidíme, společnost by se bez nich neobešla.