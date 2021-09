„Byl bojovné až zarputilé povahy, což já postrádal. Jemu by se zase určitě hodilo něco ze mě. On byl velice platným hráčem pro tým,“ vzpomínal Janecký.

V jednom týmu se Lubina potkával i s Otakarem Janeckým. Začalo to v dobách Tesly, kdy jako spoluhráči slavili ligový titul. „Jak může člověk reagovat, když mu odejde spoluhráč a kluk, se kterým strávil podstatnou část své hokejové kariéry. O nemoci jsem věděl, nicméně umřít takto mladý je prostě blbý,“ řekl Janecký.

Mnozí fanoušci, kteří před zápasem Lubinovi symbolicky tleskali, pamatují jeho kousky na ledě. Klub připomněl ve videu i jeho nezapomenutelnou akci v duelu proti Třinci, kdy si útočník s číslem 49 na dresu najel do útočné třetiny, pak se ještě jednou vrátil a přes tři třinecké hráče se prosadil ke gólové střele.

„Bohužel nás dnes zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil Ladislav Lubina. Byl to člověk, který svůj hokejový život spojil s Pardubicemi. Všechny nás tato zpráva zasáhla. Za celý klub chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ uvedl Dušan Salfický, člen představenstva HC Dynamo Pardubice.

