Už se zdálo, že hráči Dynama nebudou na domácím ledě skórovat. Dlouhé čekání na gól ukončil Radoslav Tybor až v 58. minutě. Tím zachránil Pardubicím alespoň bod. V prodloužení totiž po devatenácti vteřinách procpal puk do branky olomoucký Pavel Musil.

Po reprezentační přestávce nastoupilo Dynamo v pozměněné sestavě, ve které nescházeli noví útočníci Tomáš Knotek a Matěj Beran.

Jenže zápas 18. kola hokejové extraligy nezačal pro Pardubice dobře. Už ve 4. minutě se hosté dostali do vedení, když se po přihrávce Irgla objevil sám mezi kruhy Tomáš Dujsík a prostřelil brankáře Kacetla.

Na druhé straně mohl vyrovnat Knotek, ale zblízka puk do olomoucké sítě neprotlačil. Marná snaha o vyrovnání pokračovala dál. Pardubičtí hokejisté se neprosadili ani v početní výhodě, která se jim vůbec nevydařila.

Hanáci drželi těsný náskok i ve třetí třetině po přesilovce Pardubic, během které Tybor trefil horní tyčku a dělovku Hovorky zase chytil brankář Konrád. Dynamo od maléru zachránila až trefa Tybora. Stačila jen na bod.

„Nebylo to povedené utkání. My jsme nedokázali přenést to, co jsme trénovali. A myslím především to nasazení, nepodařil se nám rozjet zápasový rytmus. Na druhou stranu, i když se nedaří, tak se takové zápasy dají urvat. To se nám nepodařilo, ani jsme si to nezasloužili. Byly tam obrovské ztráty puku, nejen u druhého gólu, ale i předtím. Bereme jen bod, to je málo,“ řekl pardubický trenér Radek Bělohlav.

„Po reprezentační přestávce to nebylo úplně ono. Šli jsme brzy do vedení, bohužel se nám nepodařilo vedení navýšit ani ve druhé třetině. V té třetí jsme se naopak dostali pod tlak v oslabení. Potom z toho rezultoval i vyrovnávací gól. Vážíme si každého bodu, který získáme. Jsem rád, že byly dva,“ uvedl Zdeněk Moták, trenér Olomouce.

Pardubice - Olomouc 1:2 v prodl.



Fakta – branky a nahrávky: 58. Tybor (Mandát) – 4. Dujsík (Irgl, Burian), 61. P. Musil (Klimek). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Kis, Lučan. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7218. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0 – 0:1.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Ivan, Kolář, Zdráhal, Mikuš, Hrádek – Tybor, Kousal, Kindl – Harju, Mandát, Hovorka – Blümel, T. Knotek, Látal – Matýs, Pochobradský, Beran – Machač.

HC Olomouc: Konrád – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Hecl, J. Knotek, V. Tomeček.