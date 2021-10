Jedním ze soupeřů, kterého ještě v tomto extraligovém ročníku neporazili, je Kometa. Na brněnském ledě pardubičtí hokejisté prohráli po nepovedeném začátku zápasu 2:3. Dnes v rámci 19. kola mají možnost odvety, hráči Komety nastoupí v Pardubicích.

„Musíme se vyvarovat špatného vstupu do zápasu, ať už hrajeme s kýmkoliv. Každý tým už teď dobře brání, takže doufám, že se do takové situace vůbec nedostaneme,“ řekl pardubický útočník Ondřej Roman, jenž po měsíční pauze způsobené zraněním znovu patří do pardubické sestavy.

Na návrat už se chystá i Marek Hecl. Slovenský forvard v týdnu naplno trénoval a ve středu naskočil za prvoligové Vrchlabí v utkání proti Havířovu (2:0).

Pardubice v úterním kole nehrály, v extralize tak nastoupí opět po pěti dnech. „Měli jsme o to intenzivnější tréninky, ale na druhou stranu jsme předtím odehráli tři zápasy v pěti dnech. Pauza nám nyní pomohla, jsme plně připraveni na duel proti Kometě,“ uvedl Roman.

Jedním z témat pro rozbor pak byl vysoký počet vyloučených hráčů v předchozích zápasech. „Něco jsme si k tomu řekli, protože poslední tři zápasy toho bylo hodně. To prostě nejde, kromě utkání v Plzni jsme sice všechny zápasy vyhráli, ale když se vyvarujeme faulů, tak si myslím, že naše výkony budou ještě lepší,“ dodal Roman.

Pardubicím nyní patří třetí pozice. Kometa, za kterou nastupují hráči s pardubickou minulostí (Ďaloga, Holland, Rákos nebo Horký), nedávno prohrála ve Zlíně a potom rozstřílela Mladou Boleslav. V tabulce je devátá.