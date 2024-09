Bylo to víc faktorů. Pardubice mají nastavenou mentalitu, že chtějí být nejlepší nejen v Česku, ale i v Evropě. Chyběla mi také česká kabina a teď se těším každý den na kluky a na zimák. Je tu skvělá atmosféra.

Vy jste druhý hráč po Romanu Červenkovi, který se rozhodl nepřijmout nabídku ze Švýcarska, respektive jej opustit. Co pro vás bylo klíčové, že jste se rozhodl pro Pardubice?

Ano, bylo to asi pět týmů ze Švédska a tři až čtyři ze Švýcarska. Ale nakonec mi Pardubice přišly jako nejlepší volba.

Oslovily mě asi týden až deset dní po mém návratu z Kanady v polovině května. Jakmile byla možnost návratu do Evropy, Pardubice se ozvaly jako jedny z prvních a bylo to příjemné. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale nakonec jsme se dohodli.

„Po podpisu do Pardubic to bylo ostré, dostal jsem pár zpráv, ale teď už je to za mnou. Hlavní pro mě je, že jsem zůstal v dobrých vztazích s kamarády na Spartě. A na zápasy proti Spartě se těším,“ plánuje před startem sezony.

V Pardubicích se Jiří Smejkal už postupně usazuje. Pronajal si zde byt a do svých rodných jižních Čech se už tolik nedostane. Jeho přestup do Pardubic po konci v týmu NHL Ottawa Senators vyvolal v českém hokejovém prostředí pozornost. V české extralize totiž hrál čtyři sezony za Spartu Praha.

Ve Skandinávii jsou lidé tišší, ale všude jsem měl štěstí na dobré kluky. Nicméně česká kabina a český humor mi jsou nejbližší.

V Kanadě, kde jste naposledy působil jste se netěšil na stadion?

V Kanadě je to náročné. Jsem typ, který má rád, když má v týmu nějakou roli. Ale tam jsem pendloval mezi týmy, a to je náročné. Těším se na to, že tady budu mít stabilní roli a budu si to víc užívat.

Máte ještě ambice vrátit se do Ameriky nebo Kanady?

Když bude smysluplná nabídka, proč ne. Ale už nemám potřebu jít za každou cenu. Jsem šťastný, že jsem si to vyzkoušel, a teď jsem tady, chci vyhrát co nejvíc a být spokojený.

Pamatujete si na svůj první gól v Ottawě v NHL? Máte schovaný puk?

Mají tam zvyk, že vám udělají obraz s pukem. Zatím mi to neposlali, ale těším se na to a budu to sledovat. Tyto věci dávám rodině jako vzpomínku.

| Video: Youtube

Jak vás přijímali v kanadské kabině, konkrétně přímo v Ottawě?

Měl jsem tam Dominika Kubalíka, sním jsem se znal. V Kanadě mě kluci přijali dobře, ale česká kabina má jiný humor a cítím se v ní nejpříjemněji.

Když jste se teď vracel do Česka, do Pardubic, věděl jste třeba, s kým budete hrát?

Ano, nějaké náznaky jsem měl. Teď hraji s Červusem a Sedlem (Roman Červenka a Lukáš Sedlák, pozn. red.), a myslím, že na ledě to vypadá dobře. I mimo led si rozumíme. Trávíme spolu dost času.

Lukáš Sedlák je vlastně také z Budějovic, znali jste se?

Ano, Lukáš a já jsme chodili na stejnou střední školu. Už jsme spolu i dříve trénovali. Když jsem byl v kanadské juniorce a pak v Záhřebu, tak jsme přes léto trénovali společně. Známe se moc dobře a těším se na naší spolupráci.

Byl právě vztah s Lukášem zásadní pro to, že jste si vybral Pardubice a ne Spartu?

Možná také. Než jsem podepsal, tak jsme spolu seděli a bavili se, jaké by to mohlo být a jak to tady funguje. I tohle pomohlo v rozhodnutí.

Říkal jste, že si s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem na ledě rozumíte. Vy osobně jste v těch třech přípravných zápasech měl bilanci 1+1. Jak se cítíte?

V prvním zápase jsem hrál s Pavlem Čechem a Martinem Kautem. První zápas byl těžký, bylo to po dvou měsících bez zápasu, takže jsme se všichni trochu rozkoukávali. Měli jsme tam spoustu dobrých věcí, akorát jsme nedali víc gólů. S Mnichovem to pak už bylo dobré, ale trochu nám chyběla energie. Na konci zápasu jsme se do toho dostali a rozhodli v prodloužení.

Byli jste na soustředění v Salzburgu. Co říkáte na akademii, kterou tam mají? Líbilo by se vám, kdyby něco podobného měly i Pardubice?

Podmínky tam jsou fantastické. Mají tam vše potřebné – posilovny, jídelnu, hřiště, hokejové haly. Ale přijde mi, že to má trochu vojenský styl. Chybí tam možná kreativita, protože všichni jedou podle stejného režimu. Já si pamatuji, jak jsem po škole hodil tašku domů a šel hrát hokej na ulici. Nechci říct, že to je špatné, ale nevím, jestli bych chtěl, aby můj syn takhle žil.

Takže je to taková "fabrika na hokejisty"? V Kanadě nebo Americe to mají některé organizace podobné, nebo volnější?

V Kanadě každý druhý kluk hraje hokej, takže výběr je obrovský. Oni mají v sobě sebevědomí, věří si a jdou do všeho naplno. To je jejich přirozenost. Mají mnohem větší výběr hráčů a týmů.

Když se bavíme o výběrech, hrál jste vloni na mistrovství světa. Byla možnost, že byste letos jel taky?

Ano, byla tam možnost. Sezona v NHL mi končila a počítal jsem s tím, že přijedu na kemp do Brna. Ale poslali mě na farmu hrát play-off. Pan Havlát mi volal, že když vypadneme s Torontem Marlies, připojil bych se k týmu. Nakonec jsme postoupili a já se vrátil do Česka, když už byla polovina turnaje za námi. Ale kluci hráli skvěle a zlato si zasloužili.

Byl jste se podívat na nějaký zápas osobně?

Koukal jsem na všechny zápasy, když jsem mohl. Na Švédy jsem se šel podívat osobně. Seděl jsem vedle maminky a bráchy Lukáše Sedláka, což bylo krásné. Měli radost z toho, jak se Lukášovi zápas povedl. Pro mě osobně to bylo těžké, protože jsem nemohl být s týmem.

Věděl jste už v té době, že se díváte na své budoucí spoluhráče Sedláka a Červenku?

Asi už jsem věděl, že Pardubice mají zájem, ale tehdy jsem se spíš soustředil na Lukášův výkon a měl radost za něj.

Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 1/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 2/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 3/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 4/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 5/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 6/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 7/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 8/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 9/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 10/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 11/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 12/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 13/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 14/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 15/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 16/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 17/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 18/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 19/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 20/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 21/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 22/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 23/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 24/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 25/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 26/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maˇadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 27/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 28/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 29/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 30/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 31/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 32/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 33/33 Hokejisté Pardubic porazili v prvním zápase sezony maďadarský tým jednoznačně 7:0

První seniorský zápas jste hrál celkem překvapivě v chorvatském Záhřebu. Jak se stane, že talentovaný český hokejista jde hrát hokej do Chorvatska?

Měl jsem nabídky i z extraligy, ale Záhřeb hrál v KHL. Lákal mě, protože jsem měl možnost hrát i díky tehdejšímu pravidlu pro mladé hráče, kterých musel nastupovat v každém utkání určitý počet. Bohužel jsem si zranil rameno, takže jsem nějakou dobu nehrál, ale po návratu jsem zase začal hrát více. Nakonec se klub kvůli finančním problémům rozpustil. Pak jsem díky tomu, že se mi dařilo na konci, odešel do Sparty.

Líbilo se vám v Záhřebu?

Když jsme hráli zápas, tak tam přišla plná hala diváků a ti to žrali hodně. Město bych srovnal s Prahou. Bylo to multikulturní, všichni uměli anglicky. Moc hezké město, staré památky, moc pěkně se tam žilo.

Když jste hrál na Spartě, dával jste vždy kolem 10 gólů za sezonu v základní části. Po přestupu do Finska to bylo podobné, ale pak najednou jste úplně explodoval. V Lahti i v Oskarshamnu jste dal přes 20 gólů. Co se stalo?

Asi bych to popsal tak, že jsem začal ještě víc trénovat. Také jsem měl možnost trénovat sám v létě, což mi pomohlo se zaměřit na to, co potřebuji jako hráč. Měl jsem štěstí na trenéry, kteří mi dali důvěru. Měl jsem dobré spoluhráče a podařilo se mi dát pár gólů, a pak si člověk začne věřit. Vrátilo se mi sebevědomí, které jsem měl v mládí, a začal jsem lépe řešit různé situace.

Na základě toho vás asi pak oslovili z NHL, nebo už jste měl nějaké kontakty předtím?

Rok předtím tam byly nějaké nabídky, ale nedávaly mi takový smysl. Chtěl jsem do Ameriky nebo Kanady jít připravený s tím, že udělám první tým. Myslel jsem si, že bude lepší, když strávím rok ve Švédsku, protože mi švédská liga přijde nejbližší NHL. Je to nejvíc vyrovnaná a kvalitní soutěž, každý zápas je tam těžký. Myslím, že jsem udělal dobře a ta cesta, kterou jsem si nastavil, byla ideální.

Kde z těch destinací, kde jste působil, se vám nejvíc líbilo?

Pro život určitě Praha. Bylo to spojeno s osobním životem. Hokejově asi Švédsko. Hráli jsme ofenzivní hokej a tým byl podceňovaný, ale celou sezonu jsme byli v TOP 4, což bylo hokejově skvělé.

S hokejem jste začínal v Českých Budějovicích. Jak jste tehdy prožíval stěhování klubu do Hradce Králové?

My jsme se tehdy jmenovali HC České Budějovice, takže já jsem ani Mountfield, ani Motor nezažil. Pak jsem odešel do juniorky v Kanadě a od té doby jsem tam nebyl. Mám tam jen jeden zápas v kariéře, ale podle mě jsem jinak žádný jiný zápas v Budějovicích nehrál. Takže mě i stěhování klubu do Hradce minulo.

Je léto, jezdíte o víkendech domů, nebo jste spíše tady?

Stále považuji za domov Budějovice, i když jsem byl poslední čtyři roky pryč. Ale podepsal jsem v Pardubicích smlouvu na delší dobu, takže se to možná časem změní. Snažím se volna využít. Nedávno jsem byl na víkend v Barceloně a doma na Hluboké, kde mám od letoška své bydlení. Před Ligou mistrů jsem byl ještě chvíli doma na jihu Čech, ale teď už to začíná, takže příležitostí jet domů bude méně. Možná, když bude volný den, zastavím se v Praze, ale většinu času budu tady.

Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách a videích! arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 1/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 2/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 3/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 4/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 5/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 6/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 7/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 8/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 9/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 10/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 11/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 12/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 13/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 14/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 15/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 16/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 17/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 18/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 19/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 20/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 21/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 22/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 23/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 24/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 25/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 26/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 27/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 28/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 29/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 30/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 31/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 32/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 33/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 34/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 35/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 36/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 37/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 38/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 39/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 40/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 41/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 42/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 43/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 44/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 45/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 46/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 47/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 48/48 Byli jste taky na prvním zápase sezony v enteria areně? Najděte se na fotkách!

Jste jeden z nejtěžších hráčů Pardubic. Musíte si hlídat váhu?

Nemusím si váhu vyloženě hlídat. Když hrajete hodně zápasů, mám spíše problém s tím, abych moc nezhubnul. Mám rád, když se držím kolem 100 až 102 kilogramů, takže se spíše hlídám, abych neklesl, než abych šel nahoru.

Jak vypadá váš běžný den? Den profesionálního hokejisty? A změnilo se to nějak od té doby, co jste byl v juniorce?

Myslím, že za ta léta si člověk najde, co mu vyhovuje. Ideální tréninkový den začíná kolem 8:30, vstávám tedy v 7:00 až 7:30, udělám si snídani a přijedu na stadion asi 15 minut před srazem. Připravím si hokejku, dám si kávu, trochu se protáhnu v posilovně a pak jdu na led. Trénink trvá asi hodinu a poté rád pokračuji silovým cvičením. Po obědě si občas rád zdřímnu. Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že nemusím dělat věci navíc. Dnes si raději udělám něco navíc, abych se cítil dobře. Když mám volný den, raději si zajdu na stadion na 50 minut do posilovny, než abych ležel celý den doma.

Vy jste v Pardubicích teprve pár týdnů, ale chodíte už někam s týmem? Máte nějaké oblíbené restaurace, kde by vás fanoušci mohli vidět?

Občas máme oběd společně na zimáku, nebo se 4 až 5 kluků sejde a jdeme někam společně na oběd. Restaurace si nepamatuji, vždycky jdu s někým, kdo ví, kam jít.

Poznávají vás už lidé v Pardubicích?

Když jdeme s klukama, občas někdo koukne nebo pozdraví, ale zatím žádná fotka nebyla.