Pro šestadvacetiletého gólmana půjde o čtvrtou sezonu mezi tyčemi východočeského klubu. A navrch se opora mužstva za své dosavadní výkony dočkala zajímavé odměny. Novou rolí totiž Soukupovi bude pozice trojky v partnerském extraligovém klubu pardubického Dynama.

Jakube, podepsal jste s vrchlabským Stadionem smlouvu na další sezonu. Jak dlouho jste se musel rozmýšlet?

Rozmýšlet jsem se moc nemusel, už jsme byli tak nějak domluveni před play off. Navíc jsem věděl i o té možnosti být zapojen do kádru Pardubic. Smlouvu jsme podepsali ve Vrchlabí ihned po konci uplynulé sezony.

Pod Krkonošemi za sebou máte tři sezony. Patříte tu ke stavebním kamenům mužstva. Jak vás dosavadní působení v klubu naplňuje?

První dva ročníky byly druholigové, takže těch těžkých zápasů bylo určitě méně než v té minulé sezoně v Chance lize. Na druhou stranu ve druhé lize jsme byli favorité a očekával se od nás pouze a jen postup. Letos jsme mohli jen překvapit a užívali jsme si každý zápas. Fungovalo nám všechno v kabině a odráželo se to pak i na ledě.

Jméno jste si ještě více vylepšil při premiérové sezoně klubu v Chance lize. Objevily se i jiné nabídky?

Já ani jiné nabídky neřešil. Jak už jsem říkal, být ve Vrchlabí a mít navíc možnost nakouknout do extraligových Pardubic, za to jsem opravdu moc rád.

Jak už jste sám nastínil, od nového ročníku budete zároveň trojkou na soupisce extraligových Pardubic. Co to pro vás znamená?

Změna je to v tom, že bych měl být na kompletní letní přípravu v Pardubicích. Ale také v tom, že už nebudu na soupisce Litvínova, ze kterého jsem byl do Vrchlabí před třemi lety uvolněn.

Jak se vám vlastně zamlouvá spolupráce Stadionu s Dynamem. Díky ní se v týmu potkáváte s řadou nadějných mladíků, teď navíc zamíříte i do kabiny Pardubic.

Myslím si, že spolupráce funguje tak, jak to má být. Bez ní by se ve Vrchlabí těžko hrála Chance liga. A když, tak bychom rozhodně nebyli tak vysoko, jako se nám to podařilo v naší první sezoně. Určitě je spolupráce prospěšná pro oba kluby.

Změní se pro vás nějak mezizápasová příprava? Budete třeba dojíždět na tréninky do Pardubic nebo jen čekat, kdy vás Dynamo nominuje k utkání?

O tom jsme se ještě nebavili. Vše si řekneme, až začneme trénovat také na ledě a bude se blížit úvod soutěže.

Jste odchovancem Litvínova, v jehož dresu jste si už nejvyšší soutěž zachytal. Dokonce vlastníte titul mistra ligy. Severočeši proti vaší nové roli nic nenamítali?

Byl jsem v kontaktu pouze se Zdeňkem Orctem, jenž v Litvínově zastává funkci trenéra brankářů. Ten proti tomu vůbec nic nenamítal. Pak už to řešily jen kluby z Vrchlabí a Litvínova, případně zástupci Litvínova s těmi z Pardubic.

V šestadvaceti letech toho stále máte hodně před sebou. Jak jste zatím spokojen s vývojem své kariéry a kam směřují cíle vaší cesty?

To je těžká otázka (usmívá se). Kariéra v dospělém hokeji pro mě vlastně začala hned mistrovským titulem v Litvínově a zatím to byl určitě můj největší týmový úspěch kariéry. Doufám ale, že mě ještě něco podobného čeká.

Vaše maska hraje všemi barvami. Jak dlouho v této její podobě chytáte a neplánujete třeba změnu barevné kombinace?

Já si masky už nějakých sedm let dělám podle helem Valentina Rossiho (motocyklový jezdec – pozn. aut.). Ostatně právě kvůli němu mám i číslo 46. Vždy si dám dohromady nějaké návrhy a pošlu je panu Korálovi, který mi pak masku nastříká. Pokaždé je to od něj perfektní práce. A jestli bude na novou sezonu maska nová, to ještě nevím.

Pomalu se vám rozbíhá příprava na novou sezonu. Kde jste si užil dny volna a stihl jste si od posledního zápasu ve Vsetíně dost odpočinout?

Po posledním zápase jsem odjel na týden do Litvínova za rodinou, aby si mě taky po té dlouhé sezoně užili. Pak už jsem trávil čas s přítelkyní. V dnešní době je těžké si naplánovat nějaké výlety nebo dovolenou, tak jsme to vyřešili procházkami a menšími výlety. Chtěl jsem si od hokeje opravdu odpočinout a byl jsem z ten čas opravdu rád. Dokonce mi už pak i sama přítelkyně říkala, ať jdu něco zase dělat, že je to pro ní nezvyk.

Zmínil jste Rossiho. Co je vlastně po hokeji vaším druhým koníčkem? A stihl jste se mu o pauze dostatečně věnovat?

Jak říkáte, baví mě sledovat MotoGP a F1. Vždycky to sleduji s mým tátou a všechno rozebíráme a řešíme. Mám i takový menší simulátor s volantem a pedály. U toho si vždy vyčistím hlavu a zároveň je to i dobrý trénink na udržení koncentrace.