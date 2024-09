Autorem publikace DYNAMO100 je Petr Dufek, který již dříve mimo jiné zpracoval historii Zlaté přilby. Graficky knihu upravil Šimon Matějka.

Náklad knihy, která váží přes 4 kilogramy je 1500 kusů a v současnosti je už zhruba 30 procent výtisků prodaných. Kronika má luxusní rudý, sametový obal a je zdobena zlatým písmem. Podobně jako je psaná celá historie pardubického hokeje.

"V knize je 1,75 milionu písmenek. S číslicemi je to 2 miliony znaků. Dohromady je v knize 1000 normostran a každá normostrana je 1800 znaků. Uvnitř je také 1000 fotografií," vypočítával zajímavé údaje sportovní historik a novinář Petr Dufek, který na knize pracoval přes dva roky.

Petr Dufek

*24.05.1956 Novinář, historik a spisovatel. Publikoval v automobilových časopisech, autor publikací o automobilových závodech a motorismu, nyní i o hokeji.

Mezi jeho knihy patří například: Na plný plyn, Sedmdesátkrát Zlatá přilba, Sprintující těžkooděnci, Krotiel fabií, Hvězdy na čtyřech kolech, nebo deset dílů knihy Formule

"Zajímavostí je, že se v knize pracuje pouze se čtyřmi barvami. S červenou, černou, šedou a bílou," řekl Šimon Matějka, autor grafiky knihy a také mistr republiky v mrtvém tahu. "U fotek jsme se snažili je zpracovat co nejkvalitněji, ale zachovat zároveň jejich autentičnost. Přijde mi škoda to nějak potlačovat, když to dávné období z fotek přímo sálá. Jsou to opravdu historické fotky," popsal Matějka grafické a vizuální prvky publikace.

„Když mě Petr Dědek oslovil, tak chtěl něco, co tady ještě nikdy nebylo," řekl Petr Dufek, autor díla, které má ambici být rodinným stříbrem celého klubu a každého fanouška.

„Nedostal jsem ale žádné konkrétní zadání, o formátu, ani rozsahu," sdělil nečekanou informaci Dufek. Nakonec ale přeci jen jedno zásadní přání majitele Pardubic prozradil.