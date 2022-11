Branky a nahrávky: 38. Paulovič (Matýs). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 5:9. Bez využití. Diváci: 3356. Třetiny: 0:0, 0:1, 0:0. BK Mladá Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Štich, Lintuniemi, Křepelka – Åberg, J. Stránský, Šťastný – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Šmerha, Kotala, Kantner – Lunter, Bičevskis, Eberle. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Chabada, Vála, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Cienciala – Paulovič, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban – Rouha.

Utkání mělo speciální nádech také pro pardubického trenéra Radima Rulíka. Ještě vloni nosil na bundě logo právě Mladé Boleslavi. Pak se vyvázal ze smlouvy a město automobilů opustil. Teď se do něj poprvé vrátil v ostrém zápase.

Hosté dorazili bez svého klíčového beka Petera Čerešňáka. Naopak zavazadla si do klubového autobusu už mohl přinést pro změnu klíčový útočník Tomáš Zohorna.

Lídr tabulky zahájil velmi aktivně. Střely Říčky ani Pauloviče ale svůj cíl nenašly. Také zásluhou gólmana Novotného. V polovině první třetiny převzali iniciativu domácí. V rozmezí necelé minuty si na Willovi vylámali zuby Pláněk, který se ocitl před ním sám, i Äberg. Potom na něj nevyzrál ani Beránek. Bruslaři dostali možnost tří přesilových her v krátkém sledu. V jednom případě hráli v početní výhodně dvou mužů. Will si poradil s dalším pokusem Äberga i Stránského střelou. Při hře pět na pět si na pardubickou „masku“ nepřišel, kdo jiný, než Äberg a jeho střelu nedorazil do sítě Kotala. Dynamo přežilo všechny šance domácích a notně si vylepšilo hru v oslabení, které mělo před utkáním nejhorší ze všech.

Po první výměně stran Boleslav svůj tlak ještě vystupňovala. Will však držel akcie svého týmu. Vychytal Šmerhu a vzápětí ač lehce dezorientován odolal i pozdní reakci Kotaly. Bruslaři znovu nabruslili do pásma ale agilní Äberg puk do sítě ani na dvakrát neprocpal. Na druhé straně mohl otevřít skóre Paulovič, ale blýskl se i Novotný. Více zaměstnaným ochráncem svatyně byl Will, který spustil závoru proti Závorovi a v největší šanci zápasu i Stránskému. Ten se utrhl do přečíslení s Äbergem, ovšem jeho nabídku nedokázal usměrnit mezi tři tyče.

Dvě minuty a šestnáct vteřin před klaksonem druhé periody Matýs po oku lahodící individuální akci místo střely objevil zadovkou najíždějícího Pauloviče a hosté se ujali vedení. Vzápětí si Pardubice nepohlídaly střídání, ale přesilovka domácích netrvala dlouho. Osobní trest si vysloužil Kotala, a tak se síly na ledě vyrovnaly. Do kabin neodcházely oba celky zrovna v přátelské atmosféře.

Emoce plály i v závěrečné třetině. Před oběma brankáři došlo k šarvátkám, když obránci chránili svou týmovou jedničku. V první přesilovce měli více ze hry hosté, ale větší příležitost si nevypracovali. Druhý vzájemný střet přišel v době mladoboleslavské početní výhody, tudíž se poměr sil pět na čtyři nezměnil.

Bruslaři utáhli útočné šrouby, ale Will se překonával. Pomohlo mu i štěstí, ale to se přikloní k připraveným. P. Kousal, Šmerha ani Stránský při jednom závaru puk za jeho záda nedostali. Potom zaváhal Novotný, Paulovič mu při rozehrávce sebral kotouč, ovšem domácí gólman chybu ihned napravil.

Hosté hráli nedisciplinovaně. Při devátém vyloučení si Willova lapačka našla další střelu P. Kousala. Oba si zopakovali souboj i poté, co domácí faulem vyrovnali počet hráčů na ledové ploše. Dvě minuty před koncem odvolali domácí trenéři Novotného. Od modré pálil Pláněk, Will ale jeho letící projektil viděl. Minutu před koncem ujížděl obráncům Radil, puk mu však odskočil. Poslední slovo v utkání měl čaroděj Will, který pochytal všech 43 střel!