Tipsport extraliga

Dnes 17:00: HC Motor České Budějovice (11. misto, 22 bodů, 43:56) - HC Dynamo Pardubice (1. místo, 44 bodů, 62:35).

Nedíváme se dozadu

Pardubickou krasojízdu přerušila, ne však výsledkově desetidenní reprezentační pauza. Kromě vybraných hráčů se přípravy na další fázi základní části neúčastnil ani hlavní trenér Radim Rulík, který je zároveň šéfem lavičky dvacítky.

Měli jsme pár dní volna. Potom jsme tvrdě trénovali. Jednotky byly zaměřené na udržení, a pokud možno i zlepšení fyzické kondice. Těším se, že už se zase konečně hraje na zápas. Tréninky jsou… No prostě tréninky,“ směje se pardubický forvard Matej Paulovič.

„Chybělo nám mnoho hráčů, kteří si plnili reprezentační povinnosti. Ale byl s námi kopec mladých kluků. Nakonec to bylo fajn,“ povídá smířlivě slovenský útočník.

Tým s devíti výhrami v kuse, který navíc šéfuje extralize. To se trénuje samo…

„My se raději nedíváme zpátky. Zajímá nás jen to, co je před námi. Jedeme do Budějovic. Chceme tam zvítězit, respektive urvat nějaké body, protože nás čeká série čtyř zápasů venku. Po té pauze bude trochu náročné vrátit se do tempa, ale snad se nám to podaří,“ přemítá Paulovič.

Ve čtvrtek vyjede Dynamo na budějovický led. Nutno podotknout, že horký. Vždyť Motor na něm nastřádal devatenáct bodů ze svých dvaadvaceti. Pardubická vzpomínka na poslední návštěvu města Budvaru píchá u srdce. Domů se vracelo Dynamo jako vyřazený čtvrtfinalista a tým, který nesplnil medailový cíl.

„To už je dávno pryč. V Budějovicích je ale každý zápas těžký. Vůbec v celé extralize je v letošní sezoně každé utkání náročné. Většinou končí jedno či dvougólovým rozdílem. Nemůžeme soupeře ani na chvíli podcenit. To, že máme devět výher v řadě je už minulost. Musíme k utkání přistoupit tak, jako kdybychom chtěli zahájit novou vítěznou sérii,“ velí Matej Paulovič.