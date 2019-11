Znovu proti lídrovi. Už třetí říjnový pátek patří souboji hokejistů Dynama s aktuálně vedoucím týmem extraligy. Pardubice doma přehrály Liberec i Třinec. Jak si povedou dnes na ledě Komety? Zápas začíná v 18.00.

Tým z Brna poslala do čela série čtyř vítězství v řadě, naposledy Kometa vyhrála v úterý na Kladně. Pardubičtí zase v posledních pěti zápasech získali deset bodů.

„Je to vidět, kluky to baví i na tréninku. Doufám, že hlavu máme zdviženou. Tabulka je stále podobná, tak máme pořád co dohánět,“ uvedl pardubický trenér Radek Bělohlav.

V týdnu se tým chystal opět na vedoucí tým tabulky. „Kometa má silný a sebevědomý tým, což je vidět. Budeme se snažit Brno potrápit. Stejně jako jsme potrápili minulé dva lídry,“ prohlásil.

Oba týmy se v posledních zápasech mohly opřít o své brankáře. Nejlepší extraligová čísla si udržuje Karel Vejmelka, jenž dříve působil v Pardubicích. Dynamo zase držel Ondřej Kacetl. „Nejsme tým v takovém laufu, že dá třeba šest gólů a může si dovolit čtyři dostat. Na naše gólmany spoléháme,“ řekl Bělohlav.

Na včerejším tréninku se společně s Kacetlem připravovali nejen Jakub Štěpánek, ale i dvacetiletý Oliver Štěpánek. Ten dočasně nahradí třetího brankáře Tomáše Vlka, jenž nyní zabojuje o své místo v Trutnově.

Na extraligový návrat čeká po zranění útočník Denis Kindl. „Odjíždí s námi, půjde do zápasu,“ potvrdil kouč. V týmu je stále i Jan Kloz, jehož hostování platí do konce října. Jeho další působení je otázkou jednání.

ODVOLÁNÍ ŠEBKA

Ke změně došlo ve vedení klubu. Dozorčí rada HC Dynamo Pardubice na středečním zasedání odvolala Ondřeje Šebka z funkce člena představenstva společnosti. „Odvoláním z představenstva zároveň končí i v manažerské pozici,“ uvedl klub v prohlášení. Šebek naposledy zastával pozici manažera pro provoz a ekonomiku. V klubu působil řadu let, dříve i jako generální manažer.