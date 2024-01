JEN V DENÍKU - ROZHOVOR/Emocím se nebojí dát průchod. Seděl v čestné lóži. No seděl… Na konci utkání s Kanadou byl na nohách. Jako celý hokejový národ. Jeho Dynamo se totiž veleobratem navždy zapsalo do dějin ikonického Spengler Cupu. On sám tento turnaj v Davosu dokonce nazývá jako malé mistrovství světa. Majitel pardubického klubu Petr Dědek sice po finále musel přihlížet tomu, jak vítěznou trofej zvedají nad hlavu domácí hráči, nicméně pro své podřízené na bruslích má jen slova chvály. Hráči mu naopak děkují za to, že si mohli do Švýcarska vzít své blízké.

Majitel Dynama Pardubice, Petr Dědek, je spokojený s výkonem svých svěřenců na Spenglerově poháru a již se těší na boje v play off Tipsport extraligy. | Foto: Archiv klubu

Poslední únorový den oslaví padesáté narozeniny. Předčasný dárek dostal už na sklonku loňského roku. Symbolicky v poslední jeho den. Na Silvestra se totiž zakončilo stoleté jubileum pardubického hokeje. Jeho Dynamo na Spenglerově poháru jenom potvrdilo fakt, že se zaslouženě stalo právoplatným členem evropské rodiny.

„Dělali jsme všechno proto, aby nás pozvali i letos. Za mě osobně, já bych tam chtěl opět být. Jedná se o tak prestižní turnaj, že bychom se do Davosu rádi vrátili. Škoda, že jsme nevyhráli, protože jako obhájce prvenství bychom měli start zajištěný automaticky. Věřím tomu, že účast ve finále a famózní obrat s Kanadou nám dává velkou šanci,“ vyslovil Petr Dědek přání v rozhovoru pro Deník.

Při příchodu do Dynama jste si vytyčil jednu z met, že z Pardubic chcete vytvořit evropský klub. Ve druhé polovině roku jste se k jejímu splnění minimálně přiblížili. Jak se vám hodnotí konec roku? Začněme Ligou mistrů…

V Lize mistrů jsme chtěli dojít daleko. Před jejím startem jsme si řekli, že by nám slušelo finále, ještě semifinále. To, že jsme vypadli takto brzy, není splněný cíl. Čtvrtfinále považuji jako neúspěch. Postoupit ze základní skupiny jsme brali jako povinnost. Přejít přes Lukko Rauma jsme měli. Už je to ale za námi.

A to nejlepší na konec. Poslední den v roce jste se nesmazatelně zapsali do dlouhé historie Spengler Cupu.

Po Lize mistrů jsme se soustředili na Spengler Cup. Došli jsme do finále. Považuji to za úspěch a splněný cíl. Jedná se o takové malé mistrovství světa. Týmy jsou kvalitní. Televize přenáší zápasy do hodně zemí světa. Turnaj má velmi vysokou úroveň.

Stříbrná pardubická výprava ve švýcarském Davosu, kde se účastnila prestižního Spenglerova poháru.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Dynamo mezi evropskou elitou

Pardubice se prestižního turnaje zúčastnily potřetí. Zatímco dříve nebraly účast úplně vážně, tak teď se na něj jen tak nezapomene. Minimálně kvůli nevídanému obratu v semifinále s Kanadou. Co vy na to?

Ten se fatr povedl, ale ve finále byly nedávno Sparta i Třinec. Padesát let žádný český zástupce nevyhrál, chtěli jsme to být právě my. Samozřejmě rád přepisuju historii a ten obrat byl opravdu famózní. Tím jsme nějakou stopu na Spengler Cupu určitě zanechali. Kanadě jsme ukázali, že český hokej patří na Světový pohár. A ne, že tam nemá co dělat, jak si myslí v zámoří. I díky nám český hokej zpět získává to jméno, které měl dřív. Za to jsem vážně rád.

O vás je známo, že jste maximalista. Jste vůbec spokojený se druhým místem na Spengler Cupu?

Jsem zklamaný, že jsme Spengler nevyhráli. To není žádná velkohubost, jak si někteří lidi myslí. Děláte to, abyste vyhrál. Děláte to, abyste byl nejlepší. Pro mě druhé místo není neúspěchem, ale chtěli jsme pohár. Sté výročí od založení turnaje je něco zvláštního. Samozřejmě, že také právě pro tento fakt jsme chtěli vyhrát. Kluci chtěli vyhrát. Vždycky chtějí vyhrát. Nepovedlo se to. To se stane.

Jaké byly a stále ještě jsou ohlasy po druhém místu v Davosu?

Skvělé. Lidi mě zastavovali. Děkovali nám, fotili se s námi. Dynamo udělalo v Davosu velký výsledek, ukázalo dobrou image klubu i českého hokeje. Na našem vystoupení by se dalo najít mnoho pozitivních věcí.

Dynamo trofej ze srdce Spengler Cupu nevyrvalo. Vaz mu zlomily vlastní brusle

Je tedy už Dynamo pevně zakotvené na mapě Evropy?

Já si myslím, že už po loňské sezoně jsme figurovali v první desítce evropských klubů. Tým jsme ještě posílili. Dynamo jednoznačně patří mezi nejlepší desítku v Evropě.

Jak hodně vás těší fakt, že vám fandili i příznivci jiných českých týmů?

Je to fajn. Podle mě to máme takto založené všichni. Když se hraje na mezinárodní úrovni, tak člověk nekouká na klubovou příslušnost, ale fandí českému hokeji. Za mě je to správně. Vloni jsem samozřejmě také fandil Spartě a přál ji, ať Spengler Cup vyhraje.

Úspěchu se vám podařilo dosáhnout bez toho, abyste si půjčovali hráče z jiných klubů ve švýcarské lize. Berete to jako největší ocenění práce s vlastními hráči?

Potvrzuje se, že máme kvalitní tým. Původně jsme nějakou variantu zvažovali, ale máme široký kádr, tak jsme od toho ustoupili. Vzali jsme s sebou nějaké hráče na víc. Naštěstí se nám vyhnula zranění. Kromě toho, že Milan Klouček po druhém zápase už zůstal v bráně až do konce turnaje, jsme neměli potřebu sestavu nějak měnit. V podstatě jsme hráli ve stejném složení. Pouze se točili Michal Pochobradský s Robertem Říčkou. Ukázalo, že Dynamo sílu má, a že i na takové úrovni je schopno hrát se soupeři vyrovnané partie.

Už jsem to nečekal

I pardubický hokej dokončoval oslavy stoletého výročí. Sice mimo domov, ale na poslední chvíli udělal něco velkého i na ledě. Byla to ta pověstná třešnička?

Bronzová medaile v loňské extraligové sezoně také nebyla neúspěchem. Každá medaile, kterou získáte, je úspěch. Už jen proto, že motivuje děti k tomu, aby se daly na hokej. Aby se mohla rozšířit hráčská základna Dynama. Na druhou stranu naším cílem, bylo hrát finále. Chtěli jsme ho hrát i na Spengler Cupu. Tam se nám to povedlo. Nicméně za třešničku na dortu považuji až zlatou medaili.

Ještě se zastavme u obratu s Kanadou. Zažil jste na vlastní oči někdy něco podobného?

Ne. Tohle byl pro mě neskutečný zážitek. Už jsem to nečekal. Dát tři góly za čtyři minuty proti tak kvalitnímu soupeři bylo hodně o štěstí. Kluci tomu ale věřili a opakuji, bylo to neskutečné. V hokeji se to stává, ale při takovém turnaji… Musíme zmínit, že za Kanadu chytal Dell, gólman z NHL. Měla v kádru hráče, kteří hráli v kuse dvanáct sezon v NHL. To byl tak kvalitní tým, že udělat takovou otočku? Opravdu, opravdu klobouček dolů.

Bylo to vidět i na tribuně, kde jste nechával průchod svým emocím. Při vstřelení gólu asi neřešíte, že jste majitel klubu…

V takových chvílích emoce netlumíte. To ani nejde. To, že vás zabírá nějaká televize, to vám je úplně jedno. Prostě se radujete jako každý fanoušek svého klubu.

GLOSA: Pardubice jako Slavia? Dědek vytáhl do boje za spravedlnost v Lize mistrů

Porazit Kanadu, šestnáctinásobného vítěze je husarský kousek. Měla výhra nějakou diplomatickou dohru. Otevřeli jste si cestu do zámoří, nebo spíše byli Kanaďané naštvaní?

Kanada je naštvaná v tu chvíli, kdy skončí zápas. Hráči prohry nekousají, takže své emoce projevují. O to více jsem rád, že znovu stoupla značka českého hokeje.

Generální manažer kanadského výběru Joe Thornton seděl na tribuně a krve by se v něm nedořezal. Poblahopřál vám k výhře?

Ano. Je to zkušený matador. Viděl, co se na ledě odehrálo. Uznal prohru. Z naší strany to bylo fér, dali jsme regulérní góly, takže nebylo co řešit.

Někteří hráči Dynama se neprosadili v NHL jako Lukáš Sedlák, Martin Kaut, Libor Hájek. Pozoroval jste na nich o to větší motivaci porazit Kanadu?

Lukáš Sedlák hrál tři roky za sebou v Columbusu. Není to o tom, že by se neprosadil. V NHL by hrál i dál, ale dostal lepší nabídku z Ruska. Podepsal na tři roky Čeljabinsku. Pro kluky jako jsou Martin Kaut a Libor Hájek to byla velká motivace. A vlastně i důvod, proč se vrátili domů a proč jsou v Dynamu. Chtějí hrát hokej a nemíní paběrkovat. Chtějí nastoupit na patnáct minut a chtějí být ve vítězném týmu. Chtějí o něco hrát. Zažít, aby jim lidi fandili. Toho se jim v NHL nedostane.

Dynamo je značka. V Evropě je hrozně málo měst jako Pardubice, tvrdí boss Dědek

A možná jste ukázali cestu hokejovým juniorům na MS, kteří sťali Kanadu také v samotném závěru. Neprožil jste si ve čtvrtfinále MS dvacítek takové menší déjà vu?

Byl jsem v práci a v kanceláři jsem měl puštěnou televizi. A z našeho vítězství jsem se upřímně radoval. V tu chvíli jsem si říkal: Dvakrát během týdne jsme vás sfoukli. Jo, to máte za to, že jste vyhlašovali do světa, jak v České republice hokej upadá. Tak jsme jim ukázali, jak se věci mají (pousměje se).

Dopřáli jste hráčům luxus a zajistili pobyt také rodinným příslušníkům. To také není často k vidění. Chtěli jste tím zpečetit, že Dynamo je rodina i mimo led, či jim jen zpestřit období mezi svátky?

Jedno se druhým. Přímo se to nabízelo. Kluci to ocenili. Vždyť někteří z nich nebyli s rodinami dlouhé roky. Působili různě v zahraničí a hodně cestovali. Bylo to pro ně fajn. Myslím si, že jsme udělali dobře, protože tento nápad byl hodnocen velmi pozitivně. Všichni si to užili.

Hráči patrně měli o důvod více předvést se v tom nejlepším světle. A hlavně mohli být nezvykle v době zápasů se svými blízkými.

S tím souhlasím. Měli tam rodiče a chtěli se před nimi ukázat. Měli motivaci turnaj vyhrát. Dělali všechno proto, aby se to povedlo.

1/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 2/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 3/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 4/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 5/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 6/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 7/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 8/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 9/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 10/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 11/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 12/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 13/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 14/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 15/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 16/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 17/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 18/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 19/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 20/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou. 21/21 Zdroj: HC Dynamo Pardubice Dynamo senzačně v závěru otočilo semifinále s Kanadou.

Vzít rodiny splnilo záměr

Z televizních záběrů bylo vidět, že hráči turnajem doslova žijí. Vnímal jste z jejich strany, že si takové pozvánky i vašeho dárku s rodinami více váží?

Každopádně musím říct, že hromada rodičů mi přišla poděkovat. Byli rádi, že jsme jim umožnili s těmi jejich v uvozovkách dětmi trávit společné chvíle. Pro některé to bylo opravdu po několika letech poprvé, kdy se viděli a mohli takhle setkat. V mladém věku jim odjely děti do Kanady nebo Ameriky. Byli nadmíru spokojeni. Potěšilo je to a splnilo to záměr, jaký jsme od toho očekávali.

Neosvědčil se tento model pro zápasy play off?

Místo, kde se konal Spengler Cup, k tomu vybízelo. V rámci play off to takto nejde. Tam se musí kluci maximálně koncentrovat na svůj výkon na ledě. Tím, že teď to bylo mezi svátky, tak rodiče, manželky i děti hráčů si pobyt užívali. Byly to takové Vánoce na sněhu. Vyšlo nám perfektní počasí, takže samá pozitiva.

Právě směrem k play off jste si na sebe ušili ještě více bič. Nejen výsledkově ale herně. Jste ještě žhavějším kandidátem titulu?

Nevím, jestli jsme si na sebe upletli bič. Před začátkem sezony jsme jasně predikovali, že chceme hrát o medaile. Už když k nám do Pardubic přicházejí hráči, tak je s tímto cílem seznamujeme. Vědí to trenéři. Říkáme to veřejně. Za nic se neschováváme. Připadá mi hloupé tvrdit, že nechceme vyhrát. Jsme ambiciózní klub. Děláme všechno proto, abychom uspěli. Teď jde o to, jak to zvládneme.

Obří ztráta: Pardubice dluží "samy sobě" miliony, Dědek nabízí cestu ven

Na Spengler Cupu jste měli nejtěžší, nejvyšší ale také nejstarší kádr. Za soupeři jste nezaostávali. Jste silnější než vloni?

Obecně jsme silnější a více bych to nerozebíral.

Navíc se ukázalo, že Dynamo disponuje velice vyrovnaným kádrem. Dá se říci, že nikdo nevyčníval a někteří zahráli nad své možnosti?

Víte, nerad vypichuji jednotlivce. Máme velice kompaktní některé lajny. Je potřeba, aby zbylé zapracovaly na tom hrát ještě lépe. Jako tým jsme nezklamali, jako tým jsme uspěli. A to je pro mě nejdůležitější, protože hokej je kolektivní hra. Vyzdvihovat jedince nemá smysl, protože bez spoluhráčů ničeho nedokážou.

Před Vánoci jste doplnili tým o Libora Hájka. Zdá se, že se vám povedl další transfer, neboť okamžitě zapadl do sestavy.

Věděli jsme, že Libor je nadstandardní hráč. Navíc byl výborně připravený okamžitě naskočit do týmu. Mám za to, že to bude jeden z nejlepších beků v extralize. Odehrál dvě celé sezony v New York Rangers. Dostat se do NHL, není jen tak. Hrát tam a mít stabilní místo. Jsme rádi, že je v Pardubicích.

Hokej bez politiků

Turnaj odchytal Milan Klouček. Co jste tomu říkal a jste rád, že zavřel všem škarohlídům ústa? Je to pro play off ta nejlepší zpráva?

Jsem rád, že Milan Klouček skvěle odchytal turnaj. Své úlohy se zhostil dobře. Jsem rád, že ukázal, jaký je to kvalitní gólman. Jedno utkání se podaří, jedno se nepodaří. Ale když odchytáte tři ve čtyřech dnech velice nadstandardně, tak to je výborná vizitka.

Znamená to, že není důvod poohlížet se po brankářské dvojce pro play off?

Tady nás nic netlačí. Není k tomu důvod.

David Krejčí nevyšel, přišel Libor Hájek. Blíží se konec přestupového termínu. Uvažujete o rozšíření kádru?

Ono není moc kam sahat. Hráčský trh je poměrně vyčerpaný. My se furt poohlížíme, furt jsme připravení, ale teď nás úplně nic nenutí. Nicméně k nějakým drobným změnám pravděpodobně dojde.

Prosinec byl pro vás osobně výjimečný ještě v jednom ohledu. Vaše plánovaná hala dostala zelenou. Pomůže každý takový úspěch jako na Spengler Cupu k její zdárné realizaci?

Každý úspěch Dynama nám v tom pomáhá, každá účast na turnaji, jako je Spengler Cup, nám pomáhá. Stáváme se klubem s hodnotnější image. Pro sponzory, pro naše partnery je každé takové zviditelnění důležité.

Dynamo načíná druhou stovku pardubického hokeje. Finále by bylo třešňičkou

A možná i pro politiky, kteří halu odmítají?

Já bych raději dělal hokej bez politiků (směje se).

V Davosu je kapacita haly pouze 6 800, vy plánujete zhruba dvakrát tolik. Naplníte novou arénu, když na obyčejný zápas chodí chodí do té stávající kolem 9 000 diváků? Nebude vám vadit, že hala zní z jedné čtvrtiny prázdnotou?

Jsou zápasy, které se vyprodají i pro 20 000 diváků. Jako se Spartou, Hradcem. Ano, jsou zápasy, které nevyprodáte, ale tak to je. Navíc věřím, že do budoucna získáme další fanoušky. S tím co s Dynamem děláme, se nám podařilo vrátit fanoušky po covidu do enteria areny. Noví fanoušci přijdou, protože klub posouváme. Jsem přesvědčen, že jich bude víc a víc.

Spengler Cup je specifický v tom, že se na něj týmy nekvalifikují, ale jsou zvaní od pořadatelů z HC Davos. Vysloužili jste si místenku i pro příští rok?

To ještě nevím. Dělali jsme všechno proto, aby nás pozvali i letos. Za mě osobně, já bych tam chtěl být opět. Jedná se o tak prestižní turnaj, že bychom se do Davosu rádi vrátili. Škoda, že jsme nevyhráli, protože jako obhájce prvenství bychom měli start zajištěn automaticky. Věřím tomu, že účast ve finále a obrat s Kanadou nám dává velkou šanci.