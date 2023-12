„Jakákoliv investice do sportovního zázemí, ať již do stávajícího formou rekonstrukce, či stavbou úplně nového, je zcela zásadní pro každé město. Jak se říká, bez zázemí není produkt, tedy v první řadě sportující děti, jimž je třeba umožnit odpovídající kvalitu pohybu. Pro dobrý příklad v našem městě nemusíme chodit daleko, vždyť zdařilá rekonstrukce Aquacentra přinesla mj. obrovský nárůst počtu sportujících dětí, z nichž mohou vzejít budoucí reprezentanti Česka a noví olympionici,“ říká zástupce sportu pod koši a dodává:

„Chce si halu postavit za své peníze tak proč ne. Špatný nápad to rozhodně není. Jestli tam bude hotel a nějaké kongresové centrum… Nutno si přiznat, že to Pardubicím docela chybí. Jde ale o to, aby pak nechtěl na halu přidávat od města. Pokud to bude mít ve své režii, ať si to klidně postaví,“ říká Evžen Erban, manažer slavného plochodrážního závodu Zlatá přilba města Pardubic.

Kdekdo si láme hlavu s tím, jak se Petru Dědkovi povedlo hnout takto okamžitě s územním plánem. Respektive s myslí drtivé většiny členů městského zastupitelstva…

„Moc dobře si pamatuji, když jsem působil v letech 2010 až 2014 na městě, co je to uzemní plán. To je taková pardubická odysea. Jsou tam různé přílepky. Vím, že to bylo vždy trauma,“ usmívá se Erban, který už se nestará o územní plán a moc neřeší ani budoucí halu.

„Mám svých starostí dost. Už je mi dost na to, abych se staral pouze, o co mám. Snažím se o to, aby to na našem plochodrážním stadioně k něčemu vypadalo. Na hokej ale chodím, mám ho rád jako všechny sporty tady u nás v Pardubicích,“ přiznává osmasedmdesátiletý Erban.

Zdroj: Dynamo Pardubice

Provozně drahé velké arény

Původně měla stát nová hala na dostihovém závodišti.

„Jsem hlavně rád, že to není na závodišti. Sporty jako hokej a dostihy k sobě zkrátka nepasují. Koně to je úplně jiné prostředí. A nemám to jen od nás. Jezdil jsem po koních v Anglii, Německu i Itálii. Ráz našeho krásného závodiště by taková stavba poškodila,“ má jasno čestný občan města Pardubic.

S dlouholetým Pardubákem ladí slova Pavla Stary, kterému za těch patnáct let co v Bekse působí, narostla pardubická kůže…

„Kontroverzní byl podle mého názoru prvotní záměr na dostihovém závodišti, s ohledem na obrovskou tradici a jedinečnost tohoto území nejen pro dostihový sport. Dostihové závodiště já osobně vnímám jako mekku tohoto krásného sportu v celé republice a možná i v Evropě.“

Jedna věc je pochlubit se zbrusu novou halou, která by měla se svým příslušenstvím (tréninková hala, hotel, obchody, možní i bytový komplex) patřit k nejmodernějším na starém kontinentu. A ta druhá. Co s enteria arenou v centru města?

„Prý se využije, i když já nevím jak. Jedná se o monstrum, které je drahé na údržbu. Pardubicím se říká hockeytown, na hokej chodí lidi. Nicméně osobně si myslím, že kapacita deset tisíc na Pardubice je tak akorát. Jako občan si myslím, že využit halu bude problém,“ přemítá Erban.

Dědek cinká měšcem pro stavbu nové arény. Na závodišti. Pozemky ale patří městu

Jeho kolega z vedoucí pozice pardubického sportovního gigantu jde k jádru věci.

„Stávající arénu stále vnímám jako druhou největší v České republice. Jakým způsobem by fungovala či nikoli paralelně s novou arénou pana Dědka, není otázka na mě. My jsme se za basketbal vyjádřili naprosto jednoznačně. Město Pardubice bezpochyby nutně potřebuje halu pro míčové sporty, tedy nejen pro basketbal. To je pochopitelně úplně jiné zadání, než u hokejových či fotbalových arén. Míčové sporty zkrátka potřebují halu s parametry, které bezvýhradně odpovídají těmto sportům, včetně povrchů, a s jinou diváckou kapacitou. I s ohledem na ekonomiku a která jim umožní výchovu sportovců,“ tvrdí Pavel Stara, který svou odpověď rozšiřuje.

„Zároveň v jejich blízkosti vznikají další tréninkové plochy či haly. Sportovci bez ohledu na danou kategorii potřebují hlavně kvalitně trénovat. Není proto možné koukat na využití takto velké haly pouze z komerčního pohledu. Tedy konání sportovních utkání, koncertů a jiných ekonomicky výhodných akcí. Takto velké arény jsou provozně drahé a proto musí mít co nejvíce výdělečných komerčních akcí. No a ideálně ještě návazné služby jako parkování a ubytování. Z tohoto důvodu tam nejde provozovat přípravu sportovců. Vždyť i hokej může enteria arenu využívat pouze díky tomu, že tam je malá hala s ledovou plochou. Z tohoto důvodu není možné využití enteria areny jiným sportovním klubem než hokejovým.“

Záchranou Dukla sportovní

Jedno i když prakticky nereálné řešení se ale přeci jenom nabízí.

„Hala by se musela přestavět na míčové sporty. Jinak basketbal, ale i jiné míčové sporty můžou současnou enteria arenu s její velkou diváckou kapacitou využívat pouze v podobném režimu, jako to známe ze současnosti. To znamená párkrát za sezonu,“ připomíná Stara.

V hlavě ale nosí úplně jinou myšlenku. V lokalitě, kde léta stojí, teď už jen tréninková hala jeho odvětví, má vzniknout moderní komplex sportovišť. Projekt nese název Dukla sportovní.

„Dukla sportovní, na které se intenzivně pracuje již od roku 2016, zjednodušeně řečeno vhodně doplní plavecký areál, nedávno postavený fotbalový stadion a arénu pro hokej. V současné době se dostala do strategických sportovních staveb v České republice. Má podporu všech klíčových svazů pro pořádání budoucích mezinárodních akcí, a v neposlední řadě splní nejen předepsané zápasové standardy, ale hlavně tréninkové pro každodenní přípravu mnoha sportů a klubů, reprezentací všech věkových kategorií i v kombinaci se současnou halou Dukla a okolím. Je to zkrátka kvalitně a dlouhodobě připravovaný projekt, na území v majetku města, s jasnou podporou sportovního prostředí a s jasným provozním využitím,“ přibližuje Pavel Stara.