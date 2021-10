Stejně jako o dva dny dříve byl v pardubické brance Dominik Frodl, jenž právě v Plzni strávil předchozí tři sezony. A stejně jako v duelu proti Spartě dlouho trval bezbrankový stav.

V závěru první třetiny ho mohl změnit pardubický Cienciala, ale po souhře druhé formace jeho střelu zlikvidoval brankář Svoboda. Druhé dějství nabídlo více zajímavých situací, a to na obou stranách. Zakončili Blümel nebo plzeňský Adamec, jenže Frodl i Svoboda dál drželi čisté konto.

Poprvé změnil stav Robert Říčka až ve 47. minutě. Nejlepší střelec Pardubic nadvakrát propálil Svobodu a poslal Dynamo do vedení. Domácí vyrovnali v přesilovce, když zblízka dorážel Thorell. I po trenérské výzvě Dynama sudí gól uznali.

V následné přesilovce dostal puk do sítě Dzierkals, hosté znovu zvolili trenérskou výzvu, ale opět neúspěšně. "Výzva je padesát na padesát a máte na rozhodnutí deset vteřin. Je to risk, který jsme zkusili a nevyšlo to. Je to pro nás možná ponaučení do dalších zápasů a příště budeme moudřejší," řekl David Havíř, asistent trenéra Pardubic.

Třetí zásah Plzně pak přidal s pomocí teče Blomstrand. Za Pardubice ještě snížil v předposlední minutě Matej Paulovič. Hosté hráli bez brankáře, ale na vyrovnání již nedosáhli.

"Plzeň byla rychlejší a silná na puku. Z prvních dvou třetin jsme měli jen pár dobrých střídání. Trošku se to zvedlo, vstřelili jsme gól, ale zabrzdila nás nedisciplinovanost ve středním pásmu. Z nabídnuté přesilovky Plzeň vyrovnala. Ještě jsme snížili na 2:3 při hře bez brankáře a potom tam byla tyčka, ale Plzeň zaslouženě vyhrála," uvedl Havíř.

Plzeň – Pardubice 3:2

Fakta - branky a nahrávky: 50. G. Thorell (Mertl, Dzierkals), 51. Dzierkals (Mertl, Blomstrand), 55. Blomstrand (G. Thorell, Mertl) – 47. Říčka, 59. Paulovič (Košťálek, Mikuš). Rozhodčí: Hejduk, Svoboda – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 5:10. Využití: 3:0. Diváků: 4210. Třetiny: 0:0, 0:0, 3:2.

HC Škoda Plzeň: M. Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, F. Suchý – Kantner, Kodýtek, M. Lang – P. Musil, F. Přikryl, Adamec.

HC Dynamo Pardubice: Frodl – Nakládal, Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, Kolář, Vála – Camara, Poulíček, Paulovič – Cienciala, Roman, Říčka – Blümel, A. Musil, Kousal – Rohlík, Anděl, Koffer.