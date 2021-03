Tohle je však v současné složité době pouze nostalgická vzpomínka a vzdálená ozvěna dob, kdy byl nejen sportovní svět ještě v pořádku. Realita je taková, že hokejisté stihli v krajské lize v této sezoně odehrát jen pár kol na přelomu září a října, než byl veškerý amatérský sport v republice zastaven.

A stojí dosud, takže rozhodnutí krajského svazu ledního hokeje ze závěru ledna o předčasném ukončení soutěže rozhodně nebylo unáhlené. Jiná varianta ostatně ani nepřicházela v úvahu vzhledem k tomu, že řada měst, která jsou vlastníky a provozovateli zimních stadionů, byla nucena ukončit jejich provoz.

Pro všechny kluby, které krajskou ligu hrály, je to samozřejmě těžká rána, vždyť před sezonou investovaly mnoho úsilí do toho, aby poskládaly konkurenceschopná mužstva, odvedly tvrdou práci v tréninku a o tom, kolik je to všechno stálo finančních prostředků, ani netřeba hovořit. A přišlo to vniveč.

„Mám smíšené pocity. Dala se dohromady parta kluků, které hokej bavil, a myslím, že jsme mohli soupeřit s nejlepšími celky. Bohužel nastala situace, jež zasáhla celý svět, nezbývá nám než se s tím vyrovnat,“ vyjádřil se trenér litomyšlských hokejistů Jakub Bažant, který se těšil na svoji premiéru na střídačce tamního áčka. Ta se však scvrkla na minimum.

„Na práci, jakou jsme společně odvedli v minulém roce, budeme chtít samozřejmě navázat. Většina hráčů má chuť pokračovat, takže jakmile to bude možné, chtěli bychom co nejdříve znovu trénovat,“ pokračoval Bažant. Logicky s dovětkem, že na prvním místě je zdraví a nejprve je třeba se vypořádat s covidem-19…

Totožné potíže řeší amatérské hokejové kluby napříč krajem. Nehraje se, netrénuje se a následky tohoto stavu nikdo nedohlédne. „Myslel jsem si, že za ty roky by mě nemělo nic překvapit a vždy se něco najde. Tahle sezona opět přinesla situaci, jakou bych si nedokázal představit, že se stane,“ uvedl na klubovém webu manažer HC Slovan Moravská Třebová Pavel Kršňák.

Že bude podstatný přístup každého hráče, jak se dokáže udržet v kondici, to je jasné. Jiný než individuální trénink v podstatě ani není možný. „U nás je to stejné jako v ostatních klubech v kraji, každý se s tím bude muset nějak popasovat. Zásadní problém v tom ale nevidím. Kde může nastat, to je u hráčů, kteří loni v létě moc nenatrénovali a teď přes zimu nemůžou. S našimi kluky jsme o tom ale mluvili, řekli jim, co by měli dělat, záležet bude na nich,“ zdůraznil zkušený činovník.

Některé kluby zkouší svoje hráče, zejména ty v mládežnických kategoriích, udržet v zápřahu alespoň „na dálku“ prostřednictvím instruktážních videocvičení. Příkladem budiž právě litomyšlský hokej a aktivita Matěje Bažanta v tomto směru, ovšem její dopad je omezený. Přece jen, trénink doma či na zahradě nemůže praxi na ledě nahradit.

„Je to bezmoc a nemůžeme s tím nic moc dělat. Kdy se nejen hokejový život vrátí do normálu, nikdo neví, ale pesimismus není na místě. Věřím, že příští sezona bude plnohodnotná,“ uzavřel předseda HC Litomyšl Petr Fila.