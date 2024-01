Pohádku vystřídal horror. Dynamo bralo výhru "až" v prodloužení

Vše vypadalo růžově. První dvě třetiny by se dalo říct, že na ledě v brněnské hale byl pouze jeden tým. Hokejistům Dynama vycházelo vše, na co sáhli a po čtyřiceti minutách si mohli v kabině zpívat píseň Pátou. Ve třetím dějství ale pohádku vystřídal horror. Svěřenci trenéra Varadi sice přidali ještě jeden gól, ale domácí Kometa se trefila hned pětkrát a poslala střetnutí do prodloužení. V něm se ke spokojenosti východočeských fanouškům podařilo hostům brzy skórovat a z moravské metropoli tak odjíždí po vítězství 7:6 se ziskem dvou bodů.

Hokejisté brněnské Komety v bláznivém utkání podlehli Pardubicím 6:7 po prodloužení. | Foto: Deník/Sabir Agalarov