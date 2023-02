HC Dynamo Pardubice (1., 107 b.) - HC Kometa Brno (10., 63 b.). Dnes od 18:00, enteria arena

Zápas s Kometou se tak ocitl na vedlejší koleji.

I když… V tak významný den není radno prohrávat. Navíc ve hře je bodový rekord soutěže či překonání klubových statistik v počtu výher. Soupeř sice potřebuje body více, ovšem pro Pardubice tady není úniku…

„Brno i další tři soupeři mají smůlu. Základní část trvá dvaapadesát kol a my do každého zápasu půjdeme na sto procent. Zadarmo nikomu nic nedáme. Navíc dostat pohár po prohře, na to nechci ani pomýšlet,“ odmítá černý scénář pardubický kapitán Patrik Poulíček.

Jeden z jeho asistentů přidává další důvody proč dnes vyhrát a také naráží na fakt, jak je ošidné něco vypouštět…

„Nekoukáme na to, jak hrají ostatní. Soustředíme se na sebe. Obzvlášť teď, kdy nás čekají poslední zápasy před play off. Musíme vypilovat hru, vrátit se k vítězné šňůře, abychom mohli jít do play off s obrovským sebevědomím. Co je ještě nutné podotknout, hokej se hraje kvůli divákům. No a také kvůli play off a ne základní části. Je příjemné být oceněn, že jsme ji zvládli takhle dobře, ale důležitější trofej se dává až někdy na konci dubna. A její zisk je naším hlavním cílem,“ vyhlašuje obránce Jan Kolář.

Kapitán Dynama Poulíček: Zvednout Prezidentský pohár není mojí vysněnou metou

Dynamo převezme pohár před domácím fanoušky. Stane se tak v rámci slavnostního ceremoniálu po závěrečném hvizdu 49. kola. Už před úvodním buly je zaručeno, že enteria arena bude při a kvůli této mimořádné události praskat ve švech.

„Pro diváky je jistě příjemné, když dostaneme pohár doma. Zaslouží si ho, protože nám celou sezonu bezvadně fandí. Pro nás je ale priorita jinde a my se na ní budeme dál soustředit,“ dodává Kolář.

Osmdesát centimetrů výšky a deset kilogramů váhy. Pardubickým předá pohár Jaroslav Pouzar. Hokejová persona, československý reprezentant a první český vítěz Stanley Cupu. Klíčovým důvodem, proč se pohár jmenuje po něm je skutečnost, že se v roce 1994 prvním šéfem Asociace ledního hokeje.

„Je to pro mě obrovská pocta. Jsem opravdu rád a vážím si toho,“ uvádí Jaroslav Pouzar.

První mise splněna. Dynamo je vítězem základní části

A co říká na to, že poprvé převezmou jeho pohár hokejisté pardubického Dynama?

„Pardubice mají opravdu vítěznou sezónu. Jsem překvapený z jejich výkonů. Ve srovnání s loňskem je to nebe a dudy. Hrají moderní, výjimečný hokej. Zaslouženě vedou extraligu. Viděl jsem je hrát v Budějovicích a v některých částech zápasu Motor nepustili ze třetiny,“ přidává postřeh Pouzar.

Vítěze celého ročníku si ale odhadnout netroufá.

„Papírově by to mohly být právě Pardubice. Ale mnohokrát se potvrdilo, že vítěz základní části nemusí vyhrát. Play off je specifická soutěž,“ opakuje známou pravdu hokejová legenda.

Tak se to nějak ve sportu traduje. Před focením nebo možností zisku další trofeje se zkrátka na pohár nesahá. Na druhou stranu hokejové Pardubice už dlouho nic nevyhrály. Nabídka je lákavá.

„Zvednout nad hlavu Pohár Jaroslava Pouzara není pro mě vysněnou metou. Učiníme kolektivní rozhodnutí. Nicméně bych nepřisuzoval pověrčivosti, že když si na něj sáhneme, přestane se nám dařit,“ přemítá Poulíček.