Dynamo si hned v úvodních minutách zahrálo přesilovou hru, ale skóre se poprvé měnilo až krátce po ní. Trefit se mohl Lukáš Sedlák, ale ten puk nezasáhl, a tak o pár vteřin později rozvlnil síť Peter Čerešňák, který byl dobře najetý k levé tyči, kde ho našel Hyka.

Boleslav na odpověď dlouho nečekala a konkrétně po čtyřech minutách byl Pavlát překonán Robertem Lantošim, který se nemýlil.

Hra se následně uklidnila a větší příležitost přišla až v úvodu druhé části, kdy Dynamo zachránila konstrukce Pavlátovy brány. Další gól ale přece jen přišel. Bylo to však na druhé straně a do vedení poslal hosty Patrik Poulíček, který dokonalou tečí zavěsil pod víko Růžičkovy brány.

Hosté pokračovali v aktivním přístupu i v dalších minutách zápasu. Odměna pro Dynamo přišla i potřetí a opět se stal úspěšným střelcem Patrik Poulíček, který upravil na 3:1. V závěru potvrdil vítězství pro hosty Ondřej Vála střelou do odkryté klece – 4:1. Dynamo aktuálně má v tabulce 114 bodů a na rekordní počet 118 bodů, který drží Liberec, mají ještě čtyři zápasy.

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 11. Lantoši – 7. Čerešňák (Hyka, Říčka), 37. Poulíček (T. Dvořák, Mandát), 46. Poulíček (Vondráček, Košťálek), 58. Vála. Rozhodčí: Mrkva, Kika – Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3389. BK Mladá Boleslav: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Gardoň, Järvinen, Rohdin – Hradec, Fořt (C), Krivošík – Malínek, Závora, Stránský. HC Dynamo Pardubice: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček.