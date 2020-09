Týden před plánovaným startem nové extraligové sezony je tu ještě jeden test. Dvojitý a ne ledajaký. Hokejisté Pardubic odehrají finále pohárové soutěže Generali Česká Cup proti Třinci. Hraje se na dva zápasy, ten úvodní dnes v 18.20 hodin (ČT Sport) na ledě Ocelářů.

Oba celky postoupily do finálové série o trofej netradičním způsobem. Vzhledem k tomu, že se v týmech Liberce a Plzně objevil koronavirus, následovala karanténa. Semifinále poháru se nehrálo, postoupily Pardubice a Třinec.

„Liberec by nás hodně prověřil, protože to je jeden z nejlepších týmů u nás. Doba je taková, nedá se nic dělat. Doufám, že finále proběhne v pořádku,“ říká před finálovým duelem pardubický útočník Vladimír Svačina.

Odložené semifinále poznamenalo program Dynama, které v minulém týdnu žádný zápas neodehrálo. K poslednímu utkání Pardubičtí nastoupili 27. srpna, kdy zdolali Zlín.

„Jinak jsme jeli prakticky stejný program, měli jsme odpoledne místo zápasů tréninky. Nic se nezměnilo, připravovali jsme se dál na sezonu. I samozřejmě na finále, přizpůsobili jsme tomu tréninky,“ řekl Svačina.

Finálový dvojzápas je tak vrcholem přípravného období. „Je to finále soutěže, ale na druhou stranu stále příprava. Základní část teprve přijde, zápasy nám mohou něco ukázat, ale myslím si, že nejdůležitější je chytit začátek extraligy,“ dodal třiatřicetiletý forvard, který s Třincem získal v roce 2019 mistrovský titul.

„Když na ten zimák jedu, tak se to všechno vrací. Mohli jsme navíc titul vyhrát doma, oslavy byly nádherné,“ vzpomíná Svačina.

V dresu Ocelářů odehrál celkem tři sezony. „Kromě prvního roku jsme pak další dvě sezony hráli nahoře a pěkný hokej. Když se hraje nahoře, tak je vždy klid,“ má příjemné vzpomínky.

LIDSKÝ FAKTOR

V průběhu předchozího extraligového ročníku pak Svačina zamířil do Pardubic. V přípravě nastupuje stabilně po boku Jana Mandáta a Patrika Poulíčka.

„Začali jsme tak hrát ke konci minulé sezony. Jdeme samozřejmě plnit pokyny trenérů, ale hlavně nás to musí bavit. Kdyby nás to nebavilo, tak to nebude z naší strany optimální,“ poznamenal pardubický útočník.

K tomu, aby souhra měla i výsledky, je podle Svačiny nutný i další faktor. „Vždy jsem říkal, že k tomu, aby mohla lajna fungovat na ledě, je důležité, aby si hráči sedli lidsky. Abychom se nebáli, že něco zkazíme. Jdeme na led s tím, že si vzájemně pomůžeme. Pak se tomu třeba i zasmějeme,“ dodal.

První finálový zápas se hraje dnes, odveta je na programu v sobotu od 15.30 hodin v Pardubicích.