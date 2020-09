Předchozí hokejová sezona se dohrávala ve znamení boje o záchranu nejvyšší soutěže, mimo ledové plochy se rozhodovalo o budoucím majiteli slavné hokejové značky. Většinu v pardubickém klubu získal Petr Dědek, vrchlabský rodák, který již Dynamu finančně pomohl v závěru minulé sezony. V nové roli nyní začne další ročník od jeho začátku.

„Mám velkou radost, že se povedlo představenstvu hladce převzít klub, nenastaly problémy. Co se týče sportovní stránky, tak věřím, že navážeme na úspěšný konec sezony a Generali Česká Cup, za výsledky má sportovní úsek pochvalu. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech,“ prohlásil majoritní akcionář klubu Petr Dědek před startem extraligového ročníku.

Je to pár měsíců, co jste klub převzali. V jakém stavu Dynamo nyní je?

Dynamo jsme převzali za krizové situace. Krizové řízení stále pokračuje a samozřejmě nevíme, kdy skončí. Do klubu jsem vstoupil jako partner na konci ledna, hlásil jsem se jako investor, zájemce o podíl. Neustále probíhá jednání, krizové řízení, každý týden jednání představenstva… Nekončí to, ale jak říkal Ondra Heřman: Město může být rádo, že přehodilo velký problém na nás. My se s tím nějak popereme, poradíme si. Reagujeme flexibilně na situace, které vznikají. Jsem moc rád, že nám sportovní část pomáhá. Navázali jsme na úspěchy z konce minulé sezony, nyní v podobě účasti ve finále Generali Česká Cupu. Teď je potřeba začít dobře extraligu. To nám samozřejmě pomáhá, protože potřebujeme pro fanoušky i partnery sportovní úspěch. Bude dobré, pokud budeme co nejdéle držet euforii ze záchrany a vstupu do sezony.

Nejvíc je vidět sportovní část v čele s A-týmem. Dá se říct, na co jste se dále nejvíce zaměřili?

Když se podíváte za posledních pět let, co se tady dělo, tak klub byl finančně rozvrácen, byl v hrozných číslech, nestabilizován. Jasným úkolem představenstva bylo stabilizovat klub a nastavit vyrovnaný rozpočet. Pravidelně ho vyhodnocovat a plnit. Současně jsme si dali jako cíl i redesign. Mně se moc líbí, proto jsem ho odsouhlasil a jsem rád, že jsme ho udělali. I když jsme sem tam za to schytali kritiku, ale to k tomu patří. Věděli jsme, že situace taková bude, ale zároveň jsme věděli, proč to děláme. Pro nás je prioritou stabilizace tohoto klubu, sportovní úspěch. To logo k tomu jednoznačně patří.

Zmínil jste rozpočet. Tam je největší výpadek z hlediska vstupného, když není možnost zaplnit celou kapacitu arény?

Každopádně, ano. Očekáváme neplnění v pozici vstupné. Na to musíme reagovat. říkali jsme, že klub pracuje s rozpočtem 150 milionů korun. Je pravdou, že tento návrh se musí přizpůsobit aktuální situaci, kdy se nedostane tolik diváků na stadion. Nebude naplněn, musíme ho snížit, dostáváme se ke 140 milionům. Uvidíme, budeme reagovat. Cílem je, aby klub hospodařil s vyrovnaným rozpočtem.

Některé kluby se dlouho rozmýšlely, jak se k postaví ke startu extraligy. Jaký byl váš postoj a jak jste vnímal další názory?

Náš postoj je jednoznačný, my jsme kontinuálně říkali, že musíme začít hrát. Každá jiná varianta je jenom horší. Některé kluby mluvily o tom, že začneme hrát, až bude jasno o tom, jaké budou kompenzace… Nebo, že se odloží start extraligy. Nevíme, do kdy. Pokud by se nehrálo, to by mohl být i konec hokeje v Čechách. Hráči by neměli peníze, kluby by je neměly z čeho platit.

Tak velký problém by hokej musel řešit?

Partneři si najdou něco jiného. Většina firem má své problémy taky, ale podporuje klub a značku z důvodu nějaké kontinuity a stability. Pokud jim řekneme, že nevíme, nebo že začneme hrát jindy, tak svoje peníze dají jinam. A už bychom se k tomu nikdy nevrátili. A to se nebavíme o televizních právech a partnerech extraligy. Jakákoliv jiná varianta by byl velký problém. Jsem rád, že to tak vnímají i APK a výkonný výbor a že stanoviska jsou jasná. Udělat všechno pro to, aby se mohlo začít hrát.

Jak to bude s testy hráčů a jak často je budete dělat?

Jedeme podle pravidel a podle nastavení od APK. Pokud není potřeba, tak se netestuje. Držíme se nastavených pravidel.

Jak se těšíte na sezonu? Na jakých pozicích by se podle vás Dynamo mělo pohybovat?

Věřím, že sezona začne. Naše cíle jsou hrát tak, abychom pomýšleli na play off. Věřím, že od začátku sezony na tyto pozice budeme směřovat. Těším se moc a především na to, až skončí tato šílená opatření. A budeme se věnovat normální práci a normálnímu řízení klubu. Vrátíme se zpátky, ke to bylo dříve, nebo minimálně do nějaké klidnější doby.

Přišli hráči jako Jakub Nakládal, Valentin Claireaux a další. Věříte, že tato jména nalákají diváky do hlediště?

Každopádně. Jakub Nakládal je jeden z nejlepších obránců extraligy i reprezentace. To je velké jméno, nový kapitán týmu. A pozvánka pro diváky obrovská. Valentin je nový útočník, odváděl dobré výkony ve Zlíně, koukali jsme po něm. Jsme rádi, že ho tady máme. Do týmu se zapojili i naši mladí hráči, dostali šanci v přípravě a věřím, že se i v sezoně uplatní. Jména, na která by diváci měli přijít, tady jsou.

A to, že se počet prodaných permanentek vyvíjel příznivě, to vás těší?

Mám radost z toho, že se prodalo hodně permanentek. Věřím, že jich bude skoro 5 000. Moc by mě mrzelo, kdyby tito diváci nemohli na stadion. Pevně doufám, jsem vždy optimista, že budou moci přijít i další diváci. A že se v brzké době opatření omezí, aby diváků mohlo být ještě více.

Budete sledovat i Vrchlabí ve druhé nejvyšší soutěži, kam se vrátilo?

Mám k Vrchlabí vztah, už jsme tam byl jako majitel v první lize, potom jsem zůstal jako sponzor. Jsem rád, že se tato soutěž vrátila. Máme partnerskou smlouvu, bude to fungovat. Na některé zápasy se dostanu, nebude jich asi tolik, ale těším se na to. Věřím, že se těší Vrchlabí i celé okolí.

Jak zatím partnerství obou klubů během přípravného období fungovalo?

My jsme spokojení z obou stran. Vrchlabí vyhrávalo, naši trenéři jsou spokojení, protože méně vytížení hokejisté tam hráli. Zapadá to do koncepce. A je to přesně podle toho, co jsme si naplánovali.