„Tahali jsme celý zápas za kratší konec, ale pořád to bylo na dostřel. Když jsem chytil trestné střílení, tak jsem věřil, že bychom s tím mohli něco udělat,“ uvedl Klouček po utkání.

První z klíčových momentů se u jeho branky odehrál už v první třetině. Po brance Kaluse si trenéři Pardubic vzali trenérskou výzvu. Klouček vysvětloval proč.

„Soupeř mi držel vyrážečku a nemohl jsem udělat pohyb do strany. Myslel jsem si, že to byl jejich hráč, možná to byl náš hráč, každopádně jsem nemohl hýbat vyrážečkou. Byl jsem si jistý, že jsme v brankovišti,“ řekl Klouček.

Sudí gól už nezrušili, Pardubičtí se pak prosadili až za nepříznivého stavu 0:2 na konci druhé třetiny. „Podařilo se nám skórovat, ale domácí výborně bránili a vyklekávali střely. Tolik jsme toho neměli. Když tam spadl třetí gól, tak bylo prakticky po zápase,“ dodal ještě gólman.

Dynamo ve třetím dějství rozehrálo i pětiminutovou přesilovku, jenže vlastím vyloučením si ji zkrátilo. Východočeši pak už neskórovali a na stadionu soupeře prohráli podruhé v řadě.

„Brankář soupeře většinu střel viděl, takže je v klidu pochytal. Závěr rozhodla pětiminutová přesilovka, kterou jsme nebyli schopní využít a naopak jsme v ní dvakrát faulovali. Tím jsme definitivně prohráli,“ potvrdil trenér Richard Král.

V tomto týdnu odehraje Dynamo tři zápasy. První z nich už dnes od 18 hodin, do Pardubic přijede Litvínov. Aktuálně třináctý tým, který v předchozím utkání zdolal Kladno 4:3. Zvládne Dynamo i druhý střet s Vervou v tomto ročníku?