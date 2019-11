Devětadvacetiletý Voráček byl hráčem pražské Sparty, ale v průběhu této sezony hostoval v Mountfieldu HK a v Plzni. V pátek již nastoupí za Pardubice proti Zlínu. „Jestli se chceme odpíchnout od dna, tak musíme sbírat body pravidelně,“ říká Voráček.

Proč Pardubice? Jak jste se rozhodoval o přesunu na východ Čech?

Byl jsem kmenovým hráčem Sparty, naposledy jsem byl v Plzni na měsíčním hostování. Doufal jsem, že to tam nějak dopadne, ale zranění obránci se uzdravovali. Bylo mi řečeno, že to nevyjde. Když se ozvaly Pardubice, tak jsem neváhal a hned jsem dorazil.



Už za sebou máte v této sezoně dvě měsíční angažmá. Jdete do toho i s tím, aby jste se usadil na delší dobu?

Je to pro člověka v uvozovkách nepříjemnost, pořád si zvyká na nový kolektiv. Řešil jsem to operativně, vždy z toho vyšel měsíc. Doufám, že se to ustálí, i když jsem to říkal již minule. Udělám maximum pro to, abych Pardubicím pomohl k lepším výsledkům. Vím, že to není ideální.

Pardubice jsou momentálně na posledním místě extraligové tabulky. Co si říká hráč, který sem přichází?

Není to nic příjemného, na druhou stranu je liga tak vyrovnaná, že stačí dvě tři výhry a jste zase ve hře o play off. Vím, že tam jsou odskočené týmy nahoře, které se budou prát o vítězství po základní části. A dál? Ještě není ani polovina soutěže. Myslím, že je rozhodně o co hrát.

Máte za sebou úvodní trénink. Jaké jsou první dojmy?

První trénink je vždy náročný. Byl jsem sice i předtím na ledě, ale nebyl to trénink s týmem. Vždy to je náročné. Do zápasu vletím a pak už to půjde v rychlém sledu. Myslím, že se do toho rychle dostanu.

Přesun do Pardubic byl krok do neznáma, nebo jste poznal v kabině známé tváře?

Některé kluky znám, a to dlouhodobě z extraligy. Je pravda, že jsem neznal manažery a trenéry. I když na druhou stranu jsem s Časym (asistent trenéra Petr Čáslava) hrál v nároďáku.

Znáte se i s Janem Kolářem, s nímž vytvoříte v pátek obrannou dvojici?

Myslím, že jsme spolu hráli na nějakém reprezentačním srazu. Řekneme si nějaké základy, co chceme hrát. Když na sebe budeme mluvit při zápase, tak by to mělo být v pohodě.