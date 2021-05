Uplynulou sezonu končil mnohem později než jeho budoucí spoluhráči v Pardubicích. Obránce Dennis Robertson si zahrál v dresu italského Bolzana finále soutěže ICEHL. Po dlouhé sezoně nyní odpočívá doma v Kanadě.

„Jsem u mých rodičů, musím zde projít dvoutýdenní karanténou po návratu z Evropy. V současnosti především odpočívám a relaxuji po sezoně. Dodržuji opatření, nesmím opouštět dům,“ prozradil Robertson klubovému webu Dynama.

V covidové době se zaběhnuté pořádky mění. „Až nebudu v karanténě, navštívím příbuzné zde v Kanadě. V běžné situaci bych už nyní byl u své přítelkyně v Nebrasce a začínal s přípravou, chodil do posilovny a bruslil. Vydám se tam později,“ dodal devětadvacetiletý bek.

Právě on byl již představen jako jedna z nových posil Pardubic pro příští extraligovou sezonu. Mluví se o něm jako o defenzivnějším obránci s dobrou hrou v soubojích. V Evropě strávil již předchozí dvě sezony. Hrál v rakouské lize, které se účastní i italské Bolzano. Jeho tým nyní došel až do finále soutěže, v němž podlehl Klagenfurtu.

„Bojovali jsme s ním celou sezonu, byla to velká rivalita. Bylo vidět ve tvářích spoluhráčů, že kvůli tomu ta porážka bolela o to víc,“ řekl obránce.

Jeho severoamerické zkušenosti? Robertson studoval prestižní Brown University, kde byl i kapitánem hokejového týmu.

„Strávil jsem na univerzitě čtyři roky, studoval jsem obor byznys a ekonomika. Rozhodně mi titul z této univerzity otevírá zajímavé možnosti, ale zda v tomto odvětví někdy budu působit, je ještě velmi předčasné říct, protože se nyní plně koncentruji na svoji hokejovou kariéru,“ prohlásil kanadský bek.

Později působil ještě v zámořské AHL, kde se během sezony 2015/2016 potkal v týmu Charlotte Checkers s Anthonym Camarou. Se současným hráčem Dynama.

„Ozval jsem se mu, když jsem se poohlížel po novém angažmá. Anthony byl v Charlotte krátce, dlouho jsme nebyli v kontaktu. Ale o Pardubicích mluvil hezky, že je tu spokojený. O všem hovoří to, že už má podepsáno na novou sezonu,“ poznamenal Robertson.

Zajímavostí je, že nový pardubický obránce má kromě kanadského ještě irský pas. V Evropě se totiž narodila jeho matka.

„Když jí bylo pět nebo šest let, tak se její rodiče společně s ní přestěhovali do Kanady. Díky ní jsem tak získal druhé občanství,“ potvrdil.

Do Irska by se rád znovu podíval, zatím tam byl pouze jednou. „To mi bylo 12 let. Jeli jsme navštívit všechny naše příbuzné, které tam máme. Určitě se tam chci zase někdy podívat. Třeba když to opatření proti koronaviru povolí, tak se tam na konci ročníku vydám,“ plánuje Robertson.

Do Evropy ho přivedlo v roce 2019 hokejové angažmá. „Měl jsem několik nabídek z různých soutěží. Byl jsem se podívat v Bolzanu a oslovilo mě, že mají silný a ambiciózní tým s velkou šancí na vítězství v lize. To bylo pro mě nejdůležitější kritérium. Stejný důvod mě přivedl i do Pardubic,“ prozradil ještě kanadský bek.

Až se z Kanady opět vrátí, zamíří do Pardubic. Příští sezonu už odehraje v dresu místního Dynama.