Poslední hrací den základní části. Den, kdy se hokejová extraliga dočká očekávaného verdiktu. Kdo přímo sestoupí do nižší soutěže? Pardubice, Litvínov, nebo Kladno?

Pardubičtí hokejisté se díky výsledkům v poslední čtvrtině dostali z nejhoršího. K jistotě záchrany potřebují v dnešním utkání na ledě brněnské Komety ještě jeden bod. Přesto je tu i varianta, jak o extraligu mohou přijít.

„Pardubice to mají ve svých rukou. Bude záležet na tom, jak zahrají. Pokud potvrdí zlepšenou formu ze závěru sezony, tak si myslím, že momentálně Kometa není v takové herní kondici, aby se s ní nedal získat nějaký bod,“ domnívá se David Pospíšil, bývalý pardubický útočník a dnes televizní expert.

Je to zkrátka na Dynamu. Když se Východočechům zápas povede, nemusí vůbec o ničem spekulovat. „Pokud to Pardubičtí vezmou za správný konec a budou mít i trochu štěstí, tak si to mohou uhrát sami a nemusí vůbec čekat, jak to dopadne v Litvínově,“ dodal Pospíšil.

Pardubice mohly rozhodnout již doma v utkání se Spartou, stačila výhra za dva body, ale prohrály v prodloužení. Dnes nastoupí v Brně.

„Rozhodne náš výkon, rozhodne to, jak budeme hrát agresivně a budeme připraveni. Na to se těším, protože nemusíme na nikoho spoléhat a můžeme si to vyhrát sami,“ prohlásil útočník Dynama Tomáš Rolinek.

Záchrana nejvyšší soutěže, to je jasný cíl. „Je to zápas o všechno. Budeme hrát na krev, abychom se na konci zápasu mohli podívat do zrcadla a říct, že jsme tam nechali všechno a vyhráli jsme,“ doplnil Rolinek.

Pardubice 61, Litvínov 60, Kladno 60. Taková je výchozí situace, co se týká získaných bodů před pátečním kolem. O osudu Litvínova a Kladna se rozhodne ve vzájemném utkání obou klubů.

„Nemůžou moc vymýšlet a spekulovat. Pokud Pardubice budou hrát dobře a budou třeba prohrávat o jeden gól, tak se nikdo nemůže spoléhat na to, že ještě nevyrovnají. Myslím, že v Litvínově to bude boj o to, kdo vyhraje,“ říká Pospíšil.

V tomto duelu je to jasně dané. Kdo vyhraje, tak se zachrání. „Všechny tři týmy to mají ve svých rukou, ale s tím, že jeden z litvínovského zápasu dopadne špatně. Věřím, že Litvínov či Kladno vyhraje v šedesáti minutách a utnou se konečně spekulace o domlouvaných výsledcích a podobně,“ uzavřel bývalý hokejový útočník.

Všechny zápasy 52. kola začínají dnes od 18 hodin.

Pardubické varianty pro poslední kolo

Od jistoty záchrany v elitní soutěži dělí pardubické hokejisty jeden bod. Když ho v Brně získají, nemusí se ohlížet na zápas Litvínov – Kladno. Pokud by Kladno v tomto duelu prohrálo, sestoupilo by i v případě, že Pardubice na Moravě nezískají ani jeden bod.

Pozor! Stále je tu jedna možnost, která může poslat Dynamo dolů. Za předpokladu, že Pardubice v Brně prohrají v základní hrací době a zároveň Kladno vyhraje v prodloužení nebo na nájezdy v Litvínově (za dva body).