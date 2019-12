Východočeši doma výhru z Olomouce nepotvrdili. Prohrávali již od 4. minuty, kdy vystřelil přesně Ondřej Roman. Jinak se hrálo především v útočném pásmu Pardubic, jenže bez efektu. Vítkovice své vedení zvýšily v závěru úvodní třetiny, kdy střílel Daniel Krenželok.

Druhá třetina přinesla střeleckou smršť v podání Pardubic, které v této části hry zapsaly 22 střel na branku. Hosty ovšem držel brankář Svoboda.

Za Pardubice skóroval až Jan Mandát, jenž ve 35. minutě nečekaným zakončením z úhlu zaskočil Svobodu. Jenže hned za minutu a půl přišla odpověď, když se do odraženého puku opřel Nicolas Werbik.

Vítkovice zvládly duel posledních týmů lépe. To potvrdil i další gól, který hosté vstřelili zásluhou Romana. V početní výhodě Pardubic ještě snížil Johan Harju, ale ani v šesti již domácí potom neskórovali.

„Věděli jsme, že Vítkovice budou hrát na brejky a maximálně jednoduše. Připravovali jsme se na to, ale nabídli jsme jim hned pár šancí. Měli jsme ve druhé třetině sice hodně střel, ale ten tlak je poloviční. Neumíme ho zužitkovat, nemáme dorážky. Pořád nám v naší hře něco chybí. Za stavu 1:3 už začali hosté hrát velice dobře taktickou variantu. Dohánět něco v závěru je obehraná písnička, která nefunguje,“ uvedl Michal Mikeska, asistent trenéra Pardubic.

Ostravský tým má nyní před Pardubicemi pětibodový náskok. „Vnímali jsme důležitost zápasu a podle mě jsme podali dobrý výkon. Dostali jsme se i pod velký tlak domácího týmu, ale zvládli jsme to. Dali jsme důležité góly a dotáhli zápas do vítězného konce. Jsme rádi za výhru, která je do zbytku sezony velmi důležitá,“ řekl Rostislav Klesla, jeden z vítkovických trenérů.

Pardubice – Vítkovice 2:4

Fakta - branky a nahrávky: 35. Mandát (Svačina, Holland), 55. Harju (Zdráhal, Mikuš) – 4. O. Roman (T. Kubalík), 20. D. Krenželok (Bukarts), 37. Werbik, 43. Roman (Bukarts, Trška). Rozhodčí: Jeřábek, Micka – Jindra, Zika. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 8315. Třetiny: 0:2, 1:1, 1:1.

HC Dynamo Pardubice: Kacetl – Voráček, Kolář, Holland, Eklund, Zdráhal, Mikuš, Ivan – Tybor, Mandát, Svačina – Látal, Poulíček, Harju – Kindl, Vlach, Kusý – Beran, Matýs, Pochobradský.

HC Vítkovice Ridera: M. Svoboda – Trška, Kvasnička, R. Černý, Výtisk, Krenželok, Šidlík – Lakatoš, Roman, Bukarts – Razgals, Stránský, Schleiss – Mallet, R. Veselý, Dej – P. Zdráhal, Werbik, Kubalík – Guman.