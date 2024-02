Letošní derby zápasy o východní Čechy mají zatím jasného vládce. Pardubice kralují vzájemným duelům i celé extralize. Hradec ze tří pokusů na úhlavního soka nevyzrál a v tabulce je zatím osmý. Těžké to bude mít i dnes od 18 hodin na ledě enteria arény. Vzhledem k blížícímu se startu play off a s tím spojeným finišem základní části půjde o hodně důležitý mač.

Třetí východočeské derby letošní sezony zvládly taktéž lépe Pardubice. Dynamo bude chtít o tři body zabojovat i v posledním letošním střetnutí. | Foto: Lubomír Douděra

Dynamo jde do čtvrtého střetnutí se svým úhlavním sokem v dobrém rozpoložení. Díky poslední výhře nad Karlovými Vary si totiž zajistilo působení v hokejové Lize mistrů pro příští rok. Svěřenci trenéra Zadiny mají nakročeno i k celkovému vítězství v základní části Tipsport extraligy a stále si drží i šanci na rekord v podobě celkového zisku bodů, který zatím drží Liberec. Dynamo v posledním zápase porazilo na svém domácím ledě Karlovy Vary a předtím si poradilo rovněž s již zmíněným Libercem.

V dnešním východočeském souboji tak bude mít možnost navázat na poslední úspěšná představení.

Další výhra. Pardubice si zahrály Pátou proti Karlovým Varům

„Určitě to bude hezký zápas. Doma jsem ještě proti Hradci nehrál, fanoušci nás podpoří a těším se,“ řekl obránce Libor Hájek, který přišel do Dynama v průběhu sezony a proti Lvům zažije svoji domácí premiéru.

Enteria arena, jak bývá zvykem při takových svátečních příležitostech, bude znovu praskat ve švech a fanoušci i hráči se mohou těšit na bouřlivou atmosféru.

„Bude to masakr. S hodně fanoušky v aréně mám nějaké zkušenosti, ale tohle je vždycky hrozně příjemné,“ pousmál se reprezentační bek, který se předešlých pět sezon snažil prosadit do kádru New York Rangers v NHL.

Za zmínku stojí, že vyjma Hájka si první domácí vystoupení v derby zažijí také brankář Dominik Pavláta útočník Richard Pánik.

Extraliga, 48. kolo: HC Dynamo Pardubice (1. místo, 109 bodů) vs. Mountfield HK (8. místo, 69 bodů)

Dnes 18.00, enteria aréna



Vzájemné zápasy:

4:2, 5:2, 3:2. 4:2, 5:2, 3:2.



Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 46/43 (20+23) – Oliver Okuliar 45/37 (20+17) Lukáš Radil 46/43 (20+23) – Oliver Okuliar 45/37 (20+17)

Vyhnout se oslabením

Hradec poprvé v sezoně vytasí své trumfy. Až do posledního derby dlouhodobé části soutěže bude moci nastoupit trojice hráčů, která pykala za užití zakázané látky. Do utkání by měli určitě naskočit Kevin Klíma a Graeme McCormack. Martin Štohanzl zatím hrál v první lize za Kolín. Dalším žolíkem, který by mohl nepříznivou sérii ze vzájemných duelů otočit, je gólman Lukáš Pařík. Ten se na soutok Labe a Orlice stěhoval nedávno z Liberce. V dresu Mountfieldu zatím odchytal čtyři zápasy a v nich se blýskl dvěma nulami. Otázkou ovšem je, jestli půjde mezi tři tyče právě on.

„Přišel, dostal šanci a chytil ji za pačesy. A myslím si, že to je vidět i na trénincích. A přenáší to i do zápasů. Jsme rádi, že se mu daří,“ uvedl královéhradecký asistent trenéra Tomáš Hamara.

Lvi se na souboj u jižních sousedů naladili velice dobře, když v neděli přivezli tři body z Karlových Varů, kde zvítězili 3:0.

„Jsme rádi, že jsme to ve Varech uhráli s nulou. Pro naše sebevědomí i pro gólmana je to velké plus. Pomohly nám góly ve druhé periodě,“ uvedl Hamara.

Jistý Pařík má další nulu: Kluci mi práci ulehčili, pochvaloval si

Hokejisté ze soutoku Labe a Orlice se před blížícím play off dostávají do formy. Z posledních čtyř duelů vyhráli tři. Teď by pro fanoušky chtěli získat i derby. Jaký bude klíč?

„První věc je nefaulovat, nemít hodně vyloučených, protože Pardubice jsouv přesilovkách strašně silné, takže to si musíme pohlídat,“ má jasno Hamara.

Hradečtí sice všechna tři vzájemná utkání prohráli, ale vždy šlo o vyrovnané partie, žádné „nářezy“.

„A také musíme hrát náš hokej, být aktivní. Všichni do toho dáme všechno, dáme do toho úsilí a nasazení a věřím, že se to podaří,“ slibuje Hamara.

V neděli pak na borce z města pod Bílou věží čeká slavnostní den. Nejprve se v exhibičním klání, které vzpomene na působení Stadionu v extralize před třiceti lety, představí tehdejší tým proti výběru Sport Hradec Cupu. Následovat bude další extraligové kolo,v němž Východočeši vyzvou Olomouc. Pardubice jedou ve stejný den do Mladé Boleslavi.