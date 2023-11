Je to doma. Řekl si nejeden pardubický fanoušek. Dynamo si z Finska přivezlo dvoubrankový náskok, který potřebovalo na domácím ledě uhlídat. To se svěřencům trenéra Varadi podařilo. Východočeši sehráli v enteria areně vyrovnanou bitvu s Tampere a po výsledku 2:2 postupuje do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Dynamo uhlídalo dvoubrankový náskok z Tampere a postupuje tak v Lize mistrů do čtvrtfinále. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Mezi tři tyče Dynama se po prohře s Libercem vrátil Roman Will, který vychytal výhru v Tampere. A nutno říct, že od začátku zápasu se nenudil. Po rozehřívacích třech minutách musel zasáhnout proti samostatnému úniku Mäntykiviho. To se mu ještě po výborném zákroku podařilo, ale o necelé čtyři minuty již byl krátký na střelce finského celku. K puku se dostal na pravé straně Ikonen, který vymetl šibenici Willovy brány a poslal tak Ilves do vedení.

Hosté po vstřelené brance hráli aktivněji a pokračovali v tlaku, ale pardubická obrana nepouštěla obávané střelce do výraznějšího zakončení. Na druhé straně si zajímavou příležitost vypracoval Tomáš Zohorna, když střílel z mezikruží, ale Gunnarsson jeho dělovku lapil.

Naprosto v jiném tempu vstoupilo Dynamo do druhé třetiny. Pomalu ale jistě utahovali Pardubičtí šroubky, až si vybojovali přesilovou hru. Tu po necelých čtyřiceti vteřinách střelou z levého kruhu proměnil Martin Kaut.

Radost však v enteria areně nevydržela dlouho. Palve skvěle zavezl kotouč do pásma domácího týmu a křižnou přihrávkou připravil puk na najízdějícího Suomiho, který střelou nad Willův beton skóroval - 1:2.

Domácí obrana se o několik minut později pořádně zapotila při oslabení tři na pět, ale Pardubice to i zásluhou několika zákroků Romana Willa zvládly a mohly se tak opět hnát za vyrovnáním. Možnost na vstřelení branky měl především Kaut v následné početní výhodě, ale puk netrefil ideálně a stav tak zůstal neměnný. Ve zbytku druhého dějství se již ani jeden z týmů neprobojoval do větší příležitosti a Ilves tak vstupovalo do závěrečné třetiny s těsným vedením.

Dynamo se hned v úvodu třetích dvaceti minut střelecky prosadilo, když tečoval střelu Adam Musil v předbrankovém prostoru - 2:2. Ilves se ještě snažilo rozhodnutí zvrátit trenérskou výzvou, ale ta nebyla vyslyšena. Hra se následně přelévala z jedné strany na druhou a byly to trochu paradoxně Pardubice, které se hnaly vítěznou a postup potvrzující brankou.

Ilves čtyři minuty před koncem základní hrací doby odvolali brankáře a zkusili power play. Hned poté byl hrubě faulován Tomáš Hyka a jeden z hráčů finského týmu byl vyloučen. Proměnit výhodu mohl střelou z levého kruhu Kaut, ale jeho pokus rozeznil pouze tyč. Tampere po uplynutí dvouminutového trestu šlo následně opět do šesti. Východočeši si již remízový stav pohlídali a díky lepšímu skóre tak postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů.