„Měli jsme to štěstí, že jsme letošní suchou přípravu už mohli chodit na led. Pro ty, co to absolvovali, to bylo lepší, nebyl to takový šok. Dva měsíce bez bruslí a bez toho specifického pohybu je vždycky znát,“ uvedl osmadvacetiletý Poulíček.

Ještě těžší to je v případě nové výstroje či bruslí. Měnil jste taky něco?

Já mám vše staré kromě rukavic a kalhot, takže pro mě to bylo snazší. Trochu mě bolely nohy v bruslích, ale žádná katastrofa. Myslím, že jsem to prošel v klidu.

S Dynamem jste prodloužil spolupráci o dva roky, do konce sezony 2023/2024. Jak se vstupuje do přípravy s novou smlouvou?

Lépe (usmívá se). Mám klid na svoji práci a jsem rád, že to ulevilo mému tlaku. Na druhou stranu to zase zvýší tlak na výkony a celkový projev, ale jsem rád že můžu být z hlediska psychiky klidnější, protože jsem si něco vybudoval. Jsem rád za projevenou důvěru vedení.

V předchozích měsících jste řešil i zahraničí? Mohlo se tam něco rýsovat?

Já jsem měl smlouvu ještě na tuto sezonu tady, netýkalo se to úplně následujícího ročníku. Asi jsem to mohl risknout bez smlouvy a počkat na nějaké nabídky, ale já to tu mám rád. Těší mě, že jsem se dostal do A-týmu a mohu tady hrát. Chtěl bych si splnit svůj dětský sen – vyhrát tady titul. Takže o to bylo snadnější rozhodování tady zůstat a zvednout pardubický hokej.

Přispěje k tomu i doplnění týmu, které se tady v minulých měsících uskutečnilo?

Věřím tomu, že ti kluci, které vedení přivedlo, zapadnou do týmu. Už přes léto bylo vidět, že si k nám ostatním výborně sedli a nemusí se ani snažit, aby zapadli. Myslím, že mají skvělý charakter. Vůbec netrvalo dlouho, abychom se spřátelili.

Pomohlo tomu i soustředění v Orlických horách?

Taky. Společně jsme si tam zanadávali, to nás určitě stmelilo (usmívá se).

Zmiňoval jste, že jste si v minulé sezoně splnil své osobní cíle. Jaké si nyní budete dávat do nové sezony?

Chtěl bych zvednout svůj herní výkon. To se týká bodové stránky i konkrétního herního projevu na ledě. Chtěl bych ještě týmu víc pomoci k úspěchu. Konkrétní cíle si ale nechám pro sebe.